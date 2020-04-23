 Lübcke cinayetinde dava açıldı | ALMANYA | DW | 29.04.2020

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ALMANYA

Lübcke cinayetinde dava açıldı

Almanya'da Federal Başsavcılık 2 Haziran'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke soruşturmasının şüphelisi Stephan Ernst ve suç ortağı Markus H. hakkında dava açtı.

Walter Lübcke evinin terasında ölü bulunmuştu

Walter Lübcke evinin terasında ölü bulunmuştu

Almanya'da 2 Haziran'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke soruşturmasının şüphelisi Stephan Ernst hakkında Federal Başsavcılık tarafından cinayet, suç ortağı Markus H.'ye de cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi.

Frankfurt Bölge Yüksek Mahkemesi iddianamenin kendilerine iletildiğini teyit etti. Başsavcılık cinayetin "rıkçı, milliyetçi bir dürtü" ile işlendiğini kaydetti.

Walter Lübcke ölüm tehditleri alıyordu

Walter Lübcke ölüm tehditleri alıyordu

"Yabancı düşmanlığını Lübcke'ye yansıttı"

Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) siyasetçi Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke  2 Haziran gecesi evinin terasında kısa mesafeden kafasına sıkılan bir kurşunla öldürülmüş, yürütülen soruşturma kapsamında 44 yaşındaki Stephan Ernst cinayeti itiraf etmişti.

Stephan Ernst Lübcke'nin Wolfhagen-Istha'daki evine onu öldürme amacıyla gittiği varsayılan iddianamede Başsavcılık, Ernst'in yabancı düşmanlığını Başbakan Angela Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Lübcke'ye yansıttığını belirtiyor.

Başbakan Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Lübcke, 2015 yılında yaptığı bir konuşmanın ardından aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmiş, bunun üzerine CDU'lu siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.

Markus H.‘nin Lübcke'ye saldırıyı desteklediği ve 2016-2018 yılları arasında ortak atış talimi yaptığı belirtiliyor. Kendisi plandan haberdar olmasa da Başsavcılığa "aşırı sağcı dünya görüşü temelinde Stephan Ernst'in siyasi bir karar alıcıyı öldüreceğini" Temmuz 2016'dan itibaren olasılık dahilinde gördüğünü söyledi.

Başsavcılık Stephan Ernst'i ayrıca Iraklı bir sığınmacıyı Ocak 2016'da sırtından bıçaklamak suçundan cinayete teşebbüs ile de yargılıyor. Sığınmacı bu saldırıda ağır yaralanmıştı.

Epd, AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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