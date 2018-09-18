 Kuzey ve Güney Kore′den uzlaşma | DÜNYA | DW | 19.09.2018

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DÜNYA

Kuzey ve Güney Kore'den uzlaşma

Kuzey ve Güney Kore liderleri Pyongyang'da yaptıkları buluşmada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşma sağladı.

Nordkorea Moon Jae In, Präsident Südkorea & Kim Jong Un in Pjöngjang (picture-alliance/dpa/KBS via APTN)

Güney Kore lideri Moon Jae In ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Kuzey Kore'nin başkenti Pyöngyang'da gerçekleştirdikleri üçüncü buluşmada diplomatik ilerleme sağladı. İki lider Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşma sağladı. Uzlaşmaya dair açıklamayı Kuzey Kore lideri Kim yaptı. Güney Kore lideri Moon  Kuzey Kore lideri Kim'in ülkesindeki en büyük nükleer tesisi Yongbyon'u kapatarak, uluslararası uzmanların denetimine açmayı kabul ettiğini söyledi. İki lider ortak bir bildiriye de imza attı. 

İki lider Kuzey Kore'de yaptıkları bu buluşmayı yenilerinin izleyeceğini açıkladı. Kim'in Güney Kore liderine yakın bir gelecekte Güney Kore'nin başkenti Seul'e gideceği sözünü verdiğini belirtildi. Her iki ülke 2032 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına ortak ev sahipliği etmek için başvuruda bulunmak istediklerini de ifade ettiler.

Kim ve Moon'un Pyongyang'daki zirvenin ilk tur görüşmelerini İşçi Partisi merkezi, ikinci tur görüşmeleri ise Paekhwawon'daki devlet konukevinde gerçekleştirdikleri beirtildi. Liderler ikinci tur görüşmelerinde nükleer silahsızlanma, kalıcı barış ve iki Kore arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini ele aldı. 

Trump olumlu karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey ve Güney Kore liderlerinin uzlaşmasını, "çok sürükleyici" diye nitelendirdi. Kuzey Kore'nin nükleer tesisini uluslararası denetçileri açma sözünü verdiğini, bu süre içinde füze ve nükleer test yapmayacağını belirttiğini söyleyen Trump, iki Kore'nin 2032 olimpiyatlarına ev sahipliği yapma arzusunda olduğunu da kaydetti.

Üçüncü buluşma

Kim ve Moon bu yıl üçüncü kez bir araya gelmiş oldu. Kuzey Kore lideri ilk buluşmadan bu yana ülkesinin nükleer silahlardan arınmaya hazır olduğunun altını çiziyor. Ancak bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği, ABD'nin bunun karşılığında nasıl bir adım atacağı gibi sorular yanıt bulmuş değil.

Güney Kore ve ABD dışişleri bakanları Pyongyang'daki zirve öncesinde yaptıkları açıklamalarda, "Kuzey Kore nükleer silahsızlanma sürecini tamamen kanıtlanabilir biçimde tamamlayıncaya dek bu ülkeye yönelik uluslararası yaptırımlarla baskının ayakta tutulmasının önemli olduğuna" dikkat çekti.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise ülkesinin nükleer silahsızlanmaya giden yolda "önemli ve denetlenebilir adımlar atılmasını" umut ettiğini söyledi. Sözcü bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında Güney Kore lideri Moon'la Panmunjom, Haziran ayında ise ABD Başkanı Donald Trump'la Singapur'da görüşen Kuzey Kore lideri Kim için Pyongyang'daki zirveninin "verdiği sözleri yerine getirmek için tarihi bir fırsat" olduğunu ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un Kuzey Kore temasları perşembe günü sona erecek. Moon önümüzdeki hafta BM genel kurulu çalışmaları için New York'a giderek, Kuzey Kore ile yapılan görüşmeler hakkında uluslar arası toplumu bilgilendirmeyi planlıyor.

dpa, AFP / HT, AG

 © Deutsche Welle Türkçe

 

 

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