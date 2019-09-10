Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile nükleer çalışmalar konusunda masaya oturabileceğini açıklamasından bir gün sonra yeni füze denemesi yaptı. Güney Kore ordusundan verilen bilgiye göre sabah saatlerinde fırlatılan balistik füze 910 kilometre irtifanın ardından 450 kilometre uzaklığa düştü.

Fırlatıldığı yer tam olarak tespit edilemeyen füzenin Kuzey Kore'nin Vonsan kentinin yakınlarında denize düştüğü bildirildi. Söz konusu füzenin Pukguksong tipi denizaltıdan fırlatılan füze olduğu tahmin ediliyor. Güney Kore'den yapılan açıklamada, füzenin denizaltıdan fırlatılmış olma ihtimali konusunda güçlü kaygı duyulduğu belirtildi.

Japonya'dan tepki

Japonya füzenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü açıklayarak, Kuzey Kore’ye füze denemesinden dolayı tepki gösterdi. Japonya Savunma Bakanı Kono, denemeyi “Japon ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit” olarak değerlendirdi.

Kuzey Kore'nin kaç füze fırlattığı ise henüz belirsiz. Japonya başta iki füze fırlatıldığı bilgisini verdi ancak bir füzenin fırlatılıp muhtemelen iki parçaya ayrılmış olabileceğini açıkladı. 2017 yılından beri ilk kez Kuzey Kore’nin fırlattığı bir füze Japonya’ya bu kadar yakın bir noktaya düştü.

Kuzey Kore'nin amacı

Uzmanlar Kuzey Kore’nin ABD ile nükleer görüşmeler öncesinde elindeki kozlarını artırmak amacında olduğu görüşünde. İki ülke arasında 5 Ekim'de çalışma düzeyinde nükleer görüşmelere başlanması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 12 Haziran 2018’de ilk kez biraraya gelmiş, nükleer silahsızlanmayı da içeren "kapsamlı” bir anlaşma imzalamıştı. Ancak 2019 yılında gerçekleşen ikinci görüşmede iki lider arasında görüş birliği sağlanamamıştı.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin füze denemesiyle Güney Kore’ye meydan okumak istemiş olabileceğini de dile getiriyor. Güney Kore, ABD'den aldığı F-35 tipi savaş uçaklarını dün ilk kez Silahlı Kuvvetler Günü etkinliklerinde sergilemişti.

Kuzey Kore geçen hafta ve aylarda da kısa menzilli balistik füze denemelerinde bulunmuştu. Pukguksong tipi olduğu tahmin edilen balistik füze türünü en son 2016'da denediği belirtiliyor.

AP,AFP,Reuters/DK,JD

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