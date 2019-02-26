Kuzey Kore'den kısa menzilli füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Cumartesi günü açık denize birden fazla kısa menzilli füze fırlattığı belirtildi. Füzelerin, yerel saatle sabah 9.00 sıralarında, yarımadanın doğu sahil şeridinde bulunan kent Wonsan'dan fırlatıldığı kaydedildi. Seul, ateşlenen füzelere ilişkin teknik detayların henüz tespit edilemediğini belirtti.

Fırlatılan cisimlerin güdümlü füze olduğu tespit edildiği takdirde bu, Pyongyang'ın Kasım 2017'den bu yana gerçekleştirdiği ilk kıtalararası balistik füze denemesi olacak.

Güney Kore kaygılı

Kuzey Kore'nin füze fırlatmasından "büyük kaygı" duyduklarını kaydeden Güney Kore, kuzey komşusuna "Kore yarımadasında askeri gerilimi artıran eylemlerini" durdurma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'den nükleer silahlardan arınma görüşmelerine hızlı bir şekilde yeniden başlanması doğrultusunda adım atmalarını bekliyoruz" denildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ise, "Kuzey Kore'nin bu akşamki eylemlerinden haberdarız. Konuyu gerektiği şekilde izlemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gelişmeleri telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha'nın da, Pyongyang'ın adımına "dikkatli bir şekilde karşılık verme" noktasında mutabık kaldıkları belirtildi.

"Pyongyang'ın hayal kırıklığı"

Uzmanlar, fırlatılan füzelerin balistik füzeden ziyade roketatar olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi. Buna rağmen uzmanlar, denemenin Şubat ayında başarısızlıkla sonuçlanan zirvenin ardından, Pyongyang'ın ABD'ye karşı baskıyı artırmayı hedeflediği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmişti. Trump, zirveyi "harika bir görüşme" olarak betimlese de, zirvede Kim'in nükleer silahlardan arınma konusunda geri adım atmadığını söylemişti.

Kore Savunma ve Güvenlik Forumu'nda üst düzey araştırmacı olarak görev yapan Yang Uk, "Bu, Kuzey'in ABD ile durma noktasına gelen görüşmelerden duyduğu hayal kırıklığını ifadesidir. Bu çıkmaza bir çözüm bulunmadığı takdirde bir önceki agresif moda dönülebileceği yönünde bir mesajdır" değerlendirmesini yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni bir nükleer silah veya kıtalararası balistik füze denemesi yapmayacaklarını taahhüt etmişti. Ancak ülkenin o günden bu yana bazı testler yaptığı biliniyor. Pyongyang Nisan ayında ayrıca yeni bir "taktik güdümlü silah" denediğini duyurmuştu.

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