 Kuzey Kore′den yeni silah denemesi | DÜNYA | DW | 18.04.2019

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DÜNYA

Kuzey Kore'den yeni silah denemesi

Kuzey Kore yeni bir taktik silah denedi. Kuzey Kore'nin ABD ile nükleer görüşmelerin tıkandığı bir dönemde gerçekleştirdiği denemeyle askeri gücünü geliştirmekten vazgeçmediği mesajını vermeye çalıştığı öne sürülüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

Kuzey Kore "etkili bir savaş başlığı" taşıyabilen yeni bir taktik silah denedi. Söz konusu güdümlü silahın denendiğini Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA duyurdu. Ajansın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un silahın geliştirilmesini "ordunun savaş gücünü artıran" en önemli adımlardan biri olarak niteledi. KCNA, yeni silahın "çeşitli ateşleme yollarıyla farklı hedefler vurularak" denendiğini aktardı.

"İstenmeyen adam" Pompeo

Kuzey Kore ayrıca, Washington ile yürütülen nükleer görüşmelerden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çıkarılmasını istedi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'yu, her iki tarafın da kabul edebileceği şartlar sunması için ABD'ye yıl sonuna kadar zaman tanıyan Kim'in bu açıklamalarını hafife almakla suçladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ile İlişkiler Departmanının başındaki isim olan Kwon Jong Gun "Korkarım, görüşmelerde yine Pompeo yer alırsa, masa bir kez daha berbat olacak" dedi.

Açıklamaları KCNA tarafından aktarılan Kwon "Bu nedenle, ABD ile yeniden diyaloğa girilmesi durumunda, muhatabımızın Pompeo olmamasını diliyorum. Onun yerine, bizimle iletişim kurarken daha dikkatli ve olgun davranacak birini diliyorum" diye ekledi.

Kim Jong Un ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Kim Jong Un ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Güney Kore: Füze değil

Pyongyang'ın nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore lideri Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen zirvelerin ikincisi şubat ayı sonunda Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılmıştı. Ancak görüşmeler herhangi bir anlaşmaya varılamadan sona ermişti.

Güney Kore, Pyongyang rejiminin denediği silahın, uluslararası anlaşmalarca kullanımı yasak olan orta ya da uzun menzilli bir balistik füze olduğuna dair herhangi bir tespitte bulunmadığını belirtti.

Güney Koreli bir askeri yetkili, isminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore füze fırlattığında radarımız bunu yakalıyor. Ama hiçbir füze tespit edilmedi" dedi.

"Kim mesaj vermek istiyor"

Seul'deki Dongguk Üniversitesi'nden Kuzey Kore uzmanı Koh Yu-whan, Pyongyang'ın ABD ile yapılan müzakereleri kalıcı biçimde sona erdirebilecek olan bir silah kullanmamasını, "Bu durum Washington ile diyaloğunu canlı tutmak istediğini ortaya koyuyor" diye yorumladı.

Koh, Kuzey Kore'nin buna karşın nükleer müzakerelerin tıkanmasından duyduğu memnuniyetsizliği göstermek için söz konusu denemeyi gerçekleştirip ABD'ye bir mesaj vermek istediğini belirtti.

Washington'daki Center for the National Interest düşünce kuruluşundan uzman Harry Kazianis de benzer bir görüşte. Kazianis, "Kim, Trump yönetimine askeri gücünü günden güne artırdığı mesajını veriyor" değerlendirmesinde bulundu. Kazianis, "Rejim, Washington'ın müzakerelerde esnek olmamasından ötürü öfkeleniyor" diye ekledi.

Kim'in gerçekleştirdiği bu denemeyle kendi kamuoyuna da mesaj verdiği yorumları yapılıyor. Kim'in attığı bu adımla, hem ülkesinin askeri gücünü geliştirme konusundaki kararlılığını Kuzey Kore halkına göstermeyi hem de ABD ile diplomatik diyaloğa girilmesini zayıflık olarak gören ordu yetkililerini rahatlatmayı amaçladığı öne sürülüyor.

DW,AFP,AP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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