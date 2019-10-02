Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Pazar günü, deneme amacı ile kısa menzilli iki balistik füze fırlattığını açıkladı. Güney Kore hükümet temsilcileri, Kuzey Kore'nin liman kenti Wonsan'dan denize iki parça fırlatıldığının tespit edildiğini ve bunların büyük olasılıkla kısa menzilli balistik füzeler olduğu bildirildi. Güney Kore'nin açıklamalarının teyit edilmesi halinde, Kuzey Kore'nin son bir ay içinde dördüncü kez füze denemesi yaptığı tescillenecek.

Kuzey komşusunun füze denemesi yaptığını dünyaya duyuran Güney Kore hükümeti yetkilileri, koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilediği bir dönemde yaşanan bu olayı "aşırı derecede yersiz" olarak nitelendirdi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, söz konusu füzelerin Japon karasularına yakın bir yerde denize düştüğünü bildirdi.

Kuzey Kore'den açıklama yok

Kuzey Kore yönetimi ise füze denemesi iddiaları hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Güney Kore resmi makamlarına göre Kuzey Kore, geçtiğimiz hafta da yine iki kısa menzilli balistik füze denemesinde bulunmuştu. Bu iddiadan bir gün sonra Kuzey Kore kamu medyası, Devlet Başkanı Kim Jong Un'un, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'tan bir mektup aldığını ve bu mektupta Trump'ın, ikili ilişkilerin iyileştirilmesini önerdiğini duyurmuştu. Daha sonra Beyaz Saray da bu mektubun varlığını doğrulamıştı.

Kuzey Kore-ABD ilişkileri

Kuzey Kore lideri Kim, sene başında bir açıklama yaparak,ülkesinin nükleer denemeler ve kıtalararası balistik füze testlerine yeniden başlayacağını ilan etmişti. Kim ayrıca Kuzey Kore'nin yakında "yeni bir stratejik silah" tanıtacağını ifade etmişti. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ile ABD Başkanı Trump arasında geçtiğimiz yıl Şubat ayında yapılan görüşmenin sonuçsuz bitmesinin ardından, iki ülke arasında daha önce sürdürülen nükleer denemelere dair müzakereler dondurulmuş durumda. Uluslararası toplum tarafından büyük oranda izole edilen Kuzey Kore'ye ayrıca, nükleer ve füze denemeleri nedeniyle ayrıca ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ambargo uygulanıyor.

AFP / ET,JD

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