 Kuzey ile Güney Kore arasında yollar birleşiyor | DÜNYA | DW | 15.10.2018

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DÜNYA

Kuzey ile Güney Kore arasında yollar birleşiyor

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında devam eden görüşmelerde iki ülke arasındaki kara ve demiryolu hatlarının bağlanması konusunda uzlaşıldı.

Güney Kore lideri Moon (sol) ile Kuzey Kore lideri Kim'in 19 Eylül tarihli görüşmesinden bir kare

Güney Kore lideri Moon (sol) ile Kuzey Kore lideri Kim'in 19 Eylül tarihli görüşmesinden bir kare

Kore Yarımadası'ndaki görüşmeler kapsamında Kuzey Kore ile Güney Kore, ülkeler arasındaki araç ve tren yollarını birleştirme konusunda mutabakata vardı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon ile Kuzey Kore Barışçı Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon tarafından yürütülen görüşmenin ardından, iki tarafın Ekim sonundan itibaren saha çalışmalarına başlamasına karar verildiği açıklandı. Ayrıca Kasım sonunda veya Aralık başında yapılacak bir törenle yolların birbirine bağlanması çalışmalarının başlayacağı da bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya geldi. Güney Kore'den yapılan açıklamaya göre taraflar, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim'in tekrar buluşması konusunda mutabık kaldı. (07.10.2018)

Kuzey ve Güney Kore liderleri Pyongyang'da yaptıkları buluşmada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşma sağladı. (19.09.2018)

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Görüşmelerde ayrıca, 2032 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan ülke olmak için ortak başvuru yapılması konusunda görüşmeler yürütmek üzere uzlaşıya varıldı. İki ülke en son bu yıl Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı 23'üncü Kış Olimpiyatları'nda bir ilke imza atıp birleşik takım altında müsabakalara katılmıştı.

"ABD-Kuzey Kore zirvesi yakın

Görüşmelere giderken açıklama yapan Güney Koreli Cho,"Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve iki ülke ilişkilerinin ilerlemesi için çok kritik bir noktadayız. Ayrıca ikinci bir Kuzey Kore-ABD zirvesi de kapıda" dedi. İki ülkenin liderleri geçen Haziran ayında Singapur'da bir araya gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir görüşmenin olabileceğinin sinyalini vermişti. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını istiyor.

Kara ve demiryolu projesi ile olimpiyatlara ortak katılım başvurusu konuları, Güney Kore lideri Moon Jae In ile Kim'in Eylül'de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki görüşmesinde gündeme gelmiş, iki liderin bu konularda uzlaştığı belirtilmişti.

rtr/DBN,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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