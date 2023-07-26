Kuzey Denizi'nde 3 bin otomobil taşıyan gemide yangın

Hollanda açıklarında 3 bin otomobil taşıyan gemide çıkan yangında bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yangın henüz kontrol altına alınamazken çevre felaketi yaşanmasından endişe ediliyor.

Hollanda'nın Kuzey Denizi açıklarında, 3 bine yakın otomobil taşıyan bir gemide çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'dan Mısır'a gitmekte olan 199 metre uzunluğundaki Panama bandıralı Fremantle Highway gemisinde çıkan yangının hızlı bir şekilde yayıldığı ve henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi. Yaralıların nefes alma zorluğu, yanıklar ve kemik kırılması gibi nedenlerle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Gemide yangının Salı gecesi bir elektrikli otomobil yakınında çıktığı bildiriliyor. Fotoğraf: Coast Guard Netherlands/dpa/picture alliance

Yangın nedeniyle mürettebattan yedi kişinin gemiden atladığı ve cankurtaran botları tarafından denizden kurtarıldığı kaydedildi. Mürettebattan bir kişi yanarak yaşamını yitirirken, 23 kişinin de helikopterlerle yanan gemiden kurtarıldığı aktarıldı.

Yangının sebebi henüz resmi olarak açıklanmasa da, daha önce Sahil Güvenlik sözcüsü, yangının bir elektrikli aracın yakınında çıktığını bildirmişti.

Yangın günlerce sürebilir

Hollandalı haber ajansı ANP, Sahil Güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde yangının günlerce sürebileceğini belirtti. Yetkililer, gemide 3 bine yakın otomobil bulunmasının yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğine işaret etti.

Fremantle Highway gemisinde çıkan yangının ardından kurtarma operasyonuna katılan Hollanda sahil güvenliğine ait helikopterler Fotoğraf: Marco van der Caaij/ANP/IMAGO

Sahil Güvenlik sözcüsü Lea Versteeg, gemide 25'i elektrikli olmak üzere 2 bin 857 otomobil bulunduğunu belirterek geminin batması ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını ve bu yönde hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Çevre kuruluşları da yangın ve geminin batma ihtimali karşısında endişeli. Kuzey Denizi Vakfı (De Nordzee Foundation) sözcüsü, 3 bine yakın otomobil ve gemi yakıtının denize ve deniz yatağına ulaşmasının Kuzey Denizi'nde bir çevre felaketi anlamına geleceği uyarısında bulundu.

rtr,AP,dpa / BK,ET

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