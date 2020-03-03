 Kurz: Türk-Yunan sınırındakiler iltica hakkına sahip değil | AVRUPA | DW | 06.03.2020

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AVRUPA

Kurz: Türk-Yunan sınırındakiler iltica hakkına sahip değil

Avusturya Başbakanı Kurz, Erdoğan'ın Türk-Yunan sınırındaki insanları "kullandığını" savundu. Kurz, AB ülkelerine buradaki sığınmacıları kabul etmeme çağrısı yaptı.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB ülkelerini Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyenleri almamaları konusunda uyardı. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere açıklama yapan Kurz, AB'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırı açma kararıyla ortaya çıkan baskıya "boyun eğmemesi" gerektiğini söyledi.

Türk-Yunan sınırındaki insanların Erdoğan tarafından "kullanıldığını" ve "alet edildiklerini" savunan Başbakan Kurz, "Bu oyuna katılmamalıyız" dedi.

Kurz sınırdaki insanların iltica başvurusu hakkına sahip olmadıklarını savundu. Büyük bölümünün Suriye'de savaşın hakim olduğu bölgelerden gelmediğini, çoğunun uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan göçmenler olduğunu belirtti. Avusturya Başbakanı bu insanlar arasında "şiddete meyilli" olanların da bulunduğunu savundu.

Avusturya Başbakanı Türk-Yunan sınırındaki insanların Orta Avrupa'ya gelmeyi başarmaları halinde bu akının önce yüzbinler sonra da milyonlara ulaşabileceğini belirterek, 2015'deki sığınmacı krizindeki durumun yaşanabileceği uyarısında bulundu. 

Alman hükümeti temsilcisi "utanç verici"

Alman hükümeti İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler ise AB ülkelerinin bugüne dek işleyen ortak bir Avrupa iltica sistemi kuramamasını "utanç verici" olarak nitelendirdi. Neue Osnabrücker Zeitung'a demeç veren Kofler, AB ülkelerinin sığınmacıların Birlik içinde adil dağılımı konusunda yeni bir girişimde bulunmak zorunda olduğunu belirtti.

Bärbel Kofler

Bärbel Kofler

İnsan Hakları Sorumlusuna göre Yunanistan'daki sığınmacı çocuklar hızlıca AB ülkelerine alınmalı ve Yunanistan bu konuda yalnız bırakılmamalı. Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius da Alman hükümetinden Yunanistan'da sığınmacı kamplarındaki çocukları almasını istedi.

İdlib saldırısı sonrasında Türkiye'nin sınırdaki geçişleri engellememe kararı sonrasında Türkiye-Yunanistan sınırına giden binlerce kişinin bekleyişi sürüyor. Yunan güvenlik güçleri göçmenlerin Yunan tarafına geçişini engellemeye çalışıyor. Yunanistan'ın özellikle adalarındaki sığınmacı kampları hem kötü koşullar, hem aşırı dolu olması sebebiyle uzun süredir insan hakları kuruluşlarınca eleştiriliyor.

Erdoğan ve Putin görüştü

BM verilerine göre İdlib'de Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusu ile muhalifler arasındaki çatışmalar yüzünden bir milyon kişi bölgeyi terketti. İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi gerginliğin daha da tırmanmasına yol açmış, Türk Silahlı Kuvvetleri Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İdlib'deki gerginliği yatıştırmak üzere dün Moskova'da biraraya geldi. İki lider, İdlib bölgesinde ateşkes sağlanması ve M4 karayolu çevresinde güvenli bir koridor tesis edilmesi yönünde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. 

dpa, KNA / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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