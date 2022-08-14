Kuşadası açıklarında deprem

Ege Denizi’ndeki Kuşadası Körfezi’nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hem Türkiye’den hem de Yunan adalarından hissedildi.

Ege Denizi açıklarında Pazar sabahı 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hem Türkiye'nin Ege kıyılarındaki yerleşim yerlerinde hem de Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında hissedildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında, Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'te 5.0 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.7 olarak kaydedilirken, Atina Jeodinamik Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı ve depremin Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Yunanistan'ın Sisam adası arasındaki denizde meydana geldiğini belirtti.

Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan Sisam Belediye Başkanı Giorgos Stantzos, "Yaralanan veya ciddi bir hasar olmadı” dedi. AFAD tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

Deprem Yunanistan'ın Sisam, Sakız ve İkarya adalarında hissedilirken, Türkiye’de de İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi’nin birçok ilinden hissedildi. Demirören Haber Ajansı (DHA), depremin ardından halkın evlerinden dışarıya çıktığını, bir süre evlerine giremediklerini ve parklarla deniz kenarında beklediklerini kaydetti. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sabah 06.24'te meydana gelen depremin ardından bölgede daha hafif şiddette başka depremler de meydana geldi.

dpa,DHA,DW / DÇÜ,JD