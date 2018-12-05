 KRV′de Türkiye′den iltica başvuruları arttı | ALMANYA | DW | 07.12.2018

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ALMANYA

KRV'de Türkiye'den iltica başvuruları arttı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde iltica başvurusunda yapan Türkiye vatandaşlarının sayısı çarpıcı şekilde arttı. SPD’li milletvekili Yetim, birçok başvuru sahibinin savcı, hakim ya da polis olduğunu belirtti.

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Paderborn'da bir aile, iltica başvurusu belgelerini Federal Göç ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) iletiyor

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin, Kuzey Ren Vestfalya Çocuk, Aile, Sığınmacılar ve Uyum Bakanlığı'nın bir raporuna dayandırdığı haberine göre eyalette iltica başvurusunda bulunan Türkiye vatandaşlarının sayısı çarpıcı bir biçimde arttı.

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Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı son aylarda artış kaydetti. Bu yıl Ocak-Ağustos arasında 3 bin 248 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusu yaptı. (03.10.2018)

Norveç Göç Dairesi, Türkiye'den yapılan iltica başvurularının arttığını, sığınma hakkı talep eden Türk vatandaşlarının başlıca gerekçesinin "siyasi zulüm" olduğunu bildirdi. (05.07.2018)

Habere göre iltica başvurusunda bulunan Türkiye vatandaşlarının sayısı yılın üçüncü çeyreğinde 2 bin 494 olarak kaydedildi. Yılın ilk üç ayını kapsayan ilk çeyrekte ise sadece 560 Türkiye vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğu belirtiliyor. Eyalet yönetiminin verdiği bilgilere göre Türkiye vatandaşları, Suriyelilerden sonra sığınma başvurularında ikinci sırada yer alıyor.

Kuzey Ren-Vestfalya Çocuk, Aile, Sığınmacılar ve Uyum Bakanı Joachim Stamp, Türkiye vatandaşlarının iltica başvurularının artmasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimini sorumlu tuttu. Stamp "Bunun sebebi açık ve aynı zamanda da hazin.

Erdoğan’ın siyaseti, demokratik güçlerin bastırılması, basın özgürlüğünün kısıtlanması, binlerce insanın tutuklanması ve Gülen hareketi taraftarı oldukları iddiasıyla on binlerce kişinin görevden ihraç edilmesi bunun sebepleridir" diye konuştu.

Sosyal Demokrat Partili eyalet milletvekili İbrahim Yetim de konuyla ilgili Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Türkiye’den gelen birçok sığınmacının savcı, hâkim ya da polis olduğunu söyledi. Yetim, eyalet hükümetinin sığınma arayanlara, muhtemel casusluk faaliyetlerine karşı güvence sunması gerektiğini söyledi.

Almanya'da Aralık 2016'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bazı imamların Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilen kişiler hakkında Ankara'ya bilgi gönderdiği iddiası tepki yaratmıştı. Federal Savcılık, 6 Aralık 2017 tarihinde yaptığı açıklamayla konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın kapatıldığını açıklamıştı.

dpa, AFP / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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