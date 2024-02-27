Kremlin'den uyarı: Rusya-NATO ihtilafı kaçınılmaz olur

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesini gündeme getirmesine Batılı başkentlerden itirazlar yükselirken, Kremlin de bunun olası sonuçları konusunda uyarılarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, NATO'ya üye Avrupa ülkelerinin savaşmak üzere Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde artık Rusya ile NATO arasında olası bir çatışma ihtimalinden söz edilemeyeceğini söyleyerek, "Bu durumda Rusya-NATO ihtilafının önlenemez olduğundan söz etmemiz gerekecek" dedi.

Rusya'yı yenilgiye uğratmak için Ukrayna'ya asker göndermeyi tartışan Avrupa ülkelerine, "Bu kesinlikle bu ülkelerin çıkarına değil, bunun bilincinde olmalılar" mesajını veren Peskov, ayrıca birçok ülkenin bu tür bir girişimin oluşturduğu potansiyel tehlikeler konusunda oldukça ölçülü bir değerlendirme yaptığını da sözlerine ekledi.

Olaf Scholz Batılı ülkelerin Ukrayna'ya kara birlikleri göndermeyeceklerini söyledi. Fotoğraf: Bundesregierung

Scholz: Ukrayna'ya kara birlikleri gönderilmeyecek

Pazartesi günü 20'ye yakın Avrupa devlet ve hükümet başkanını Elysee Sarayı'nda ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya resmi olarak askeri birliklerin gönderilmesi konusunda fikir birliğine varılamadığını söylemekle birlikte, "Ancak hiçbir seçenek dışlanamaz. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için gereken her şeyi yapacağız" sözlerini kaydetmişti.

Macron'un Kremlin'in tepkisine yol açan bu açıklamasına Avrupa başkentlerinden de itirazlar yükseldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin Ukrayna'ya kara birlikleri göndermeyeceklerine vurgu yaptı.

Paris'teki Ukrayna Konferansı'nda "baştan itibaren üzerinde mutabık olunan konuların gelecekte de geçerli olacağı konusunda anlaştıklarını" aktaran Scholz, bu mutabakatı, "Ukrayna topraklarında Avrupa ülkeleri ya da NATO devletleri tarafından gönderilmiş kara birliklerinin, askerlerin bulunmayacağı ve Avrupa ülkelerinde konuşlandırılan askerlerin de savaşa aktif olarak katılmayacağı" sözleriyle tanımladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Almanya Federal Cumhuriyeti için Ukrayna topraklarında asker konuşlandırmanın söz konusu olmayacağını söyledi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Polonya Başbakanı Doland Tusk da Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadıklarını duyururken, asıl odaklanılması gereken önceliğin Ukrayna'ya verilecek askeri savunma desteği olduğuna vurgu yaptılar.

İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderilmesi önerisine karşı olduklarını duyururken, Kremlin ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Macaristan hükümeti de "Biz ne asker ne silah göndeririz" açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sözcüsü de Salı günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya geniş çaplı bir asker gönderme planı olmadığını söyledi.

"Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek üzere ülkede bulunan az sayıdaki personelimizin ötesinde, geniş çaplı bir asker konuşlandırma planımız yok" diyen sözcü, çok sayıda Ukraynalı askerin İngiltere'de eğitildiğini ve Londra'nın Kiev'i ekipman ve teçhizatla desteklediğini hatırlattı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO'nun tutumuna açıklık getirdi. Fotoğraf: Kuhlmann/MSC

Stoltenberg: Muharip birlik bulundurma planımız yok

Macron'un açıklamaları üzerine bir açıklama da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi. Associated Press haber ajansına açıklama yapan Stoltenberg, savunma ittifakı olarak Ukrayna'ya asker gönderme planlarının olmadığını söyledi.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri Ukrayna'ya eşi benzeri görülmemiş bir destek sağlıyor. Bunu 2014'ten beri yapıyoruz ve tam ölçekli işgalden sonra daha da arttırdık. Ancak NATO'nun Ukrayna'da muharip birlik bulundurması gibi bir planımız yok" diye konuştu.

Fransa'nın Pazartesi günü ev sahipliği yaptığı Ukrayna Konferansı öncesinde Slovakya Başbakanı Robert Fico, bazı ülkelerin Ukrayna'ya destek için ikili anlaşmalar yoluyla asker göndermeyi değerlendirdiğini açıklamış ancak hangi ülkelerin bu değerlendirmeyi yaptıklarına açıklık getirmemişti. Fico, ayrıca bunun Rusya ile gerilimi "tehlikeli bir şekilde tırmandıracağı" uyarısında da bulunmuştu.

Fransa "her şey mümkün" diyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konferans sonrasında yaptığı açıklama bu değerlendirmeyi yapan ülkeler arasında bulunan ülkelerden birinin Fransa olduğunu ortaya koydu.

Macron, toplantıda bu konuda mutabakat sağlanamamış olunsa da artık Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin dışlanamayacağını vurguladı.

Macron ayrıca, "Bugün asla olmaz diyenlerin çoğu iki yıl önce de tank (göndermek) asla olmaz, uçak olmaz, uzun menzilli füze olmaz diyorlardı. Bugün tartışma konusu, tankların ve füzelerin gönderilmesinde daha hızlı ve güçlü olmakla ilgili" diyerek "Hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacaksa her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

Macron'dan sonra Başbakan Gabriel Attal da Rusya'nın zafer kazanmaması için Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini reddetmediklerini söyledi.

Fransız radyo kanalı RTL'e bir açıklamada bulunan Gabriel Attal, "Avrupa'nın kalbindeki ve Avrupa Birliği'nin kapısının önündeki" bir savaşta hiçbir seçeneğin reddedilemeyeceğini ifade etti. İki yıl önce birçok ülkenin Ukrayna'ya silah gönderme seçeneğine prensipte karşı çıktığını hatırlatan Attal, bugün ise Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler gönderildiğine dikkat çekti.

Reuters, AFP, dpa/ DA, BK

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