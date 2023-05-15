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Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinFotoğraf: SPUTNIK via REUTERS
PolitikaTürkiye

Kremlin'den seçimlere ilişkin ilk açıklama

30 dakika önce

Rusya'dan seçimlere ilişkin ilk tepki geldi. Kremlin, "Seçimleri kim kazanırsa kazansın işbirliğinin devamını istiyoruz" dedi.

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Rusya'dan Türkiye'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin geçici sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Seçimi hangi aday kazanırsa kazansın Türkiye ile yakın iş birliğinin devam etmesini ve derinleşmesini ümit ediyoruz" denildi.

Açıklamada Türkiye'nin, "şeffaf bir seçim düzenleme ve yasa dışı eylemleri engelleme becerisine sahip olgun bir demokrasi olduğuna inanıldığı" kaydedildi.

Erdoğan'a kutlama mesajları 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turunu, son verilere göre birinci sırada bitiren Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Özbekisten liderlerinin Erdoğan ile görüşmelerinde, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledikleri duyuruldu.

DW/ET,TY

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