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Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama

6 Şubat 2024

Kremlin, Rusya lideri Putin'in bu ay gerçekleşmesi beklenen ziyaretinde Türkiye'de bir gaz merkezi kurulmasına yönelik planın da ele alınacağını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - (04.09.2023 / Soçi)
Arşiv - Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Eylül ayında, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmiştiFotoğraf: Alexei Nikolsky/AP Photo/picture alliance

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, başkent Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, söz konusu ziyarette Türkiye'de bir gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların ele alınıp alınmayacağına yönelik soruya, "Tüm bu konular gündemde olacak" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov
Dimitri PeskovFotoğraf: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Rus devletine bağlı haber ajansı RIA Novosti ise Putin'in ziyaretinde, ABD yaptırımlarından ötürü Türkiye ile Rusya arasında yaşanan sorunların çözümünün de masaya yatırılacağını belirten Peskov'un "Ticari ve ekonomik ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımız. Elbette bu ilişkilerdeki tüm nüanslar ele alınacak" dediğini aktardı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, 29 Ocak'taki açıklamasında, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin Şubat'ta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını aktarmıştı.

Fidan'dan açıklama

Reuters'ın haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Malta'nın başkenti Valletta'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Karadeniz Tahıl Girişimi'ni de ele alacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde ihraç edilebilmesi amacıyla hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden canlandırmak için Kiev ve Moskova ile birlikte çalıştığını belirtti.

Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye arabuluculuğunda varılan tahıl anlaşmasından Temmuz 2023'te çekilmişti.

12 Şubat iddiası

Putin'in gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye ziyaretinin tarihi hâlen netleşmedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, 29 Ocak'taki açıklamasında, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin Şubat'ta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.

Geçen hafta Reuters'a konuşan bir Türk yetkili ise Putin'in Türkiye ziyaretinin 12 Şubat'ta gerçekleşmesinin beklendiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan da önceki gün katıldığı A Haber yayınında Putin'in bu ay Türkiye'yi ziyaret edeceğine yönelik çıkan haberlere ilişkin soruya, "Sayın Putin’in ziyareti önceden aslında planlanmış bir ziyaretti. Şimdi bu ziyarette bazı konuları tekrar görüşme imkanı olacak" cevabını vermişti.

DW,Reuters / CÖ,ET

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