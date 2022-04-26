Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama

Kremlin Sarayı, Putin ile Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde sivillerin korunması, Mariupol'deki durum ve Karadeniz'deki Türk gemilerinin güvenliği konularının görüşüldüğünü açıkladı.

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesine dair açıklama yaptı. Açıklamada, iki liderin, Rusya'nın Ukrayna'daki "askeri operasyonu" esnasında sivillerin güvenliğini korumaya yönelik çabaları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Putin ve Erdoğan'ın, "Rusya'nın barışçıl sivillerin güvenliğini sağlamaya yönelik uğraşları ve insani koridorların organizasyonu" konularını da ele aldığını duyuran Kremlin ayrıca, Erdoğan'ın Putin'e, Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol'un durumunu sorduğunu, Putin'in de cevaben, "Kentin kurtarıldığını ve çatışmaların sona erdiğini" aktardığını bildirdi.

Kremlin, Vladimir Putin'in mevkidaşı Erdoğan'a, "Kiev'in sorumluluk alması ve insani nedenlerden dolayı, (Azovstal Sanayi Bölgesi'ndeki) birliklerine silah bırakmayı emretmesi gerektiğini" de ifade ettiğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında Pazartesi günü yapılan görüşmelerde, yüzlerce sivilin savaştan korunmak için gizlendiği ve Ukraynalı birliklerin hala silahlı mücadeleye devam ettiği Azovstal Sanayi Bölgesi'nden insani koridorlar açılması konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

Karadeniz'deki Türk gemilerinin güvenliği

Putin ve Erdoğan'ın bu konuların yanı sıra, Karadeniz'deki Türk gemilerinin güvenliği açısından, iki ülke savunma bakanlıkları arasında koordinasyon sağlanması ve turizm ile havayolu bağlantılarını görüştükleri kaydedildi.

Türkiye tarafında da görüşmeye dair açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Erdoğan'ın ayrıca, ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret ettiği ve herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini bildirdiği duyuruldu.

AFP,DW / ET,BK