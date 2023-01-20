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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitri PeskovFotoğraf: ITAR-TASS/IMAGO
PolitikaRusya

Kremlin: Ukrayna'ya tank göndermek hiçbir şeyi değiştirmez

2 saat önce

Batı ülkeleri Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımları görüşürken, Kremlin, Ukrayna'ya silah sevkiyatının artırılmasının işe yaramayacağı uyarısında bulundu.

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Kremlin tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tank göndermesinin çatışmanın gidişatını değiştirmeyeceği ve Ukrayna'nın savaş alanında kazanabileceği yönündeki "yanılgıdan" Batı'nın pişmanlık duyacağını belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Biz defalarca bu tür tedariklerin temelde bir şeyi değiştirmeyeceğini, ancak Ukrayna ve Ukraynalılar için sorun yaratmaktan başka bir işe yaramayacağını söyledik" dedi.

Peskov: Silah temin edilmesi çatışmaları tırmandırıyor

Gelişmiş silahların Ukrayna'ya temin edilmesinin çatışmanın tırmanması anlamına gelip gelmediği yönünde bir soruya yanıt veren Peskov, bunun tansiyonu yükselttiğine işaret ederek, "Giderek artan bir şekilde NATO ülkelerinin bu çatışmaya dolaylı ve bazen de doğrudan müdahil olduğunu görüyoruz" dedi.

Peskov söyle devam etti: "Ukrayna'nın savaş meydanında başarılı olabileceği yönündeki dramatik yanılsamaya inanıldığını görüyoruz. Batı toplumundaki bu dramatik yanılgı  birden fazla kez pişmanlığa neden olacak, bundan eminiz."

Peskov, gerilimin daha da tırmanmasını önlemenin yolunun Rusya'nın silahlı kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermeden birkaç hafta önce 2021 yılının sonunda dile getirdiği stratejik kaygıları dikkate almak olduğunu kaydetti.

Savunma bakanları Almanya'da

Ukrayna Savunma Temas Grubu ülkeleri, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in çağrısıyla bugün ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde bir araya geliyor. Çeşitli ülkelerden 50'den fazla savunma bakanı ve üst düzey askeri yetkilinin katılması beklenen toplantının gündeminde Ukrayna'ya bundan sonra yapılacak askeri yardımlar var.

Toplantı öncesinde 11 Avrupa ülkesi (Estonya, İngiltere, Polonya, Letonya, Litvanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Slovakya ve İspanya) ortak bir bildiri yayınlayarak Ukrayna'ya savaş tankı, ağır top, hava savunma silahları, helikopter, cephane ve piyade saldırı araçları yollama taahhüdünde bulundu. Ancak bu ülkelerden Almanya'nın Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tanklarının gönderilmesine izin verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

Almanya'ya Leopard 2 tipi tankları gönderilmesine onay verme çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu toplantıdan "güçlü kararlar" beklediklerini söyledi.

rtr/ SSB, JD

 

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