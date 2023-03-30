Kremlin: Putin'in Türkiye ziyareti konusunda karar henüz yok

Kremlin'den Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 27 Nisan'daki açılışına katılabileceği yönündeki açıklamasına karşılık geldi.

Kremlin, Putin'in Nisan ayında santralin açılışına katılıp katılmayacağı konusunda henüz bir karar verilmediğini açıkladı. Rus haber jansı RIA Novosti'ye göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Henüz kesin bir karar verilmedi. Söyleyebileceğim tek şey şu: Elbette Rus tarafı her hâlükârda bu törende yer alacak ve layığıyla temsil edecek" dedi.

Erdoğan ne demişti?

Çankaya Köşkü'nde A Haber, ATV, A Para ve A News ortak canlı yayınında dün akşam gazetecilerin soruyu yanıtlayan Erdoğan, Rusya devletine bağlı nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu santraliyle ilgili açıklamada bulunmuş, "Akkuyu'yu şu anda başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. 27 Nisan'da belki sayın Putin de gelecek veya birlikte bir online sistemle bağlanacağız ve Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız" demişti.

Kremlin, Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlandığına dair haberleri hafta başında da yalanlamıştı.

Putin hakkındaki yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Ancak Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'ne taraf değil.

Reuters, DW/HS,CÖ