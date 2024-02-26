Kremlin: Putin seçimden sonra Türkiye'yi ziyaret edecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, seçimlerden önce görüşmek için her iki liderin de ajandalarının çok dolu olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Görüşmede Putin'in, Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ettiği belirtildi. Açıklamada, Putin'in görüşmede, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla" Erdoğan'a teşekkür ettiği aktarıldı.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinin 15-17 Mart tarihlerinde, Türkiye'deki yerel seçimlerin ise 31 Mart'ta yapılması öngörülüyor.

Putin en son ne zaman Türkiye'ye geldi?

Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğine dair haberler basına yansımış, ancak ziyaret ertelenmişti.

Putin'in Türkiye'ye yaptığı son resmi ziyaret 3 Nisan 2018'de, son günübirlik ziyaret ise 8 Ocak 2020'de oldu.

Erdoğan ise Putin'in Türkiye'ye en son geldiği 2020'den bugüne kadar üçü Soçi ve biri Moskova olmak üzere dört kez Rusya'ya gitti.

Erdoğan ile Putin'in son yüz yüze görüşmesi ise 4 Eylül 2023'te Soçi'de oldu. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yenilenmesiydi ancak bu konuda Putin geri adım atmayarak anlaşmayı yeniden hayata geçirmek istemedi.

Rusya ve Türkiye'nin gündeminde Türkiye topraklarında bir doğal gaz merkezi oluşturma projesi, Ukrayna'da devam eden savaş, Gazze ile ilgili son durum, şu anda durmuş olan Ankara-Şam normalleşme görüşmeleri gibi önemli başlıklar bulunuyor.

Reuters, DW / SSB, JD

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