Kremlin eylemlerin faturasını sosyal medyaya kesti

Kremlin, geçen Cumartesi günü Rusya'nın çeşitli kentlerinde tutuklu muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye destek amaçlı düzenlenen protesto gösterilerinden sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu.

Rus hükümeti, sosyal medya devlerini, reşit olmayan çocukları protestolara katılmaya çağıran paylaşımları silmemekle suçladı. Cumartesi günkü eylemler öncesinde, özellikle ergenlik çağındaki gençler arasında popüler olan TikTok üzerinde, protestoya katılma çağrısı yapan binlerce paylaşım yapılmıştı.

Para cezası kesilecek

Rus medya denetleme kurumu Roskomnadzor, bu tür paylaşımları silmeyen sosyal medya platformlarının para cezasına çarptırılacağını duyurdu. Kuruluş, bazı platformların ise önemli oranda paylaşımı sildiğini ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı. Para cezası alacak platformların arasında Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve YouTube da bulunuyor.

Roskomnadzor, "Gönderdiğimiz bildiri ve başsavcının talebine rağmen, bu internet platformları toplam 170 yasa dışı çağrıyı silmemişlerdir" açıklamasında bulundu.

Navalni'nin gözaltına alınmasına tepki olarak protestolar düzenlenmişti

Kesilecek cezanın resmi gerekçesi, "çocukların izinsiz eylemlere katılma çağrılarının yayılmasına engel olma yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız olmak" olarak belirtildi. Verilecek para cezalarının 10 bin 520 dolar ila 52 bin 760 dolar arasında olacağı açıklandı.

Putin şirketlerden şikayetçi

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü, büyük teknoloji şirketlerinin giderek büyüyen etkisinden yakındı. Putin, bu şirketlerin devletlerle "rekabet ettiğini" kaydetti.

Geçen hafta sonu düzenlenen protestolar, zehirlenen Rus muhalif lider Navalni'nin tedavisinin ardından Rusya'ya döner dönmez gözaltına alınmasına tepki olarak düzenlenmişti. Navalni'nin ekibi, gelecek haftasonu için de protesto çağrısı yapmış bulunuyor.

AFP/BÜ,SSB

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