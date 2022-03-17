Kremlin: Ülke vatan hainlerinden temizleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı olanları "vatan haini” ilan etmesinin ardından Kremlin'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu zor zamanlarda insanlar gerçek renklerini gösterir. Birçok insan, Rusçada dediğimiz gibi ‘vatan haini' olduklarını gösterdi” dedi.

Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusların "gerçek vatanseverleri alçak ve vatan hainlerinden her zaman ayırt edebileceklerini ve onları, yanlışlıkla ağızlarına giren bir sivrisinek gibi tüküreceklerini" söylemişti. Putin, “Toplumun böylesine doğal ve gerekli bir şekilde kendini temizlemesinin ülkemizi güçlendireceğine inanıyorum” demişti. Putin ayrıca Batılı ülkelerin "vatan hainlerini” Rusya'yı yok etmek için ülkenin içerisinden karışıklık çıkarma hedefiyle beşinci kol faaliyetlerinde kullanmak istediğini belirtmişti.

Putin'in bir gün önce sarf ettiği "doğal temizlik” sözüyle ne kastettiği sorulan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Onlar hayatlarımızdan kendi kendilerine kayboluyorlar” diyerek, bu insanların bazılarının görevlerinden, bazılarının aktif iş yaşamlarından ayrıldıklarını, bazılarının ülkeyi terk ederek başka ülkelere taşındıklarını ifade etti. Peskov, "Temizlenme bu şekilde oluyor” dedi.

Biden'ın "savaş suçlusu” sözüne yanıt

Kremlin sözcüsü Peskov ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında sarf ettiği "savaş suçlusu”sözünü değerlendirdi. Rus Interfax ajansının haberine göre Peskov, Biden'ın "savaş suçlusu” benzetmesinin "kabul edilemez ve affedilemez” olduğunu ifade etti. Peskov, ABD'nin "dünyanın her tarafındaki insanları yıllardır bombaladığını” ve 1945'te savaşta yenilgisi kesinleşmiş olmasına rağmen Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombasıı attığını belirterek Biden'ın "savaş suçlusu" kelimesini ağzına almaya hakkı bulunmadığını söyledi.

Biden Çarşamba günü yaptığı Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş, savaşın "uzun ve zorlu" geçeceğini ve Amerikan halkının, Putin'in "ahlaksız" saldırılarına karşı Ukrayna'yı kararlı bir biçimde destekleyeceğini belirtmişti.

rtr,dpa,AP/DÇÜ,BK

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