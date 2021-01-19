Kosova'da seçimleri Kendin Karar Al partisi kazandı

Kosova'da 14 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 97'si sayıldı. Merkezi seçim komisyonunun açıkladığı kesin olmayan ilk sonuçlara göre sayılan oyların yüzde 48'ini alan milliyetçi-sol çizgideki Vetevendosje (Kendin Karar Al) partisi seçimleri kazandı.

Genel Başkanlığını 45 yaşındaki eski bir insan hakları savunucusu ve aktivist Albin Kurti'nin yaptığı parti seçimlerde rakiplerini büyük oy farkıyla geride bıraktı. Buna göre seçimi ilk sonuçlara göre ikinci tamamlayan Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 17, üçüncü parti Kosova Demokratik Birliği (LDK) ise yüzde 13 oy alabildi. Albi'nin partisi 2019'da yapılan seçimde, şimdi elde ettiği oyların yaklaşık yarısını almıştı.

PDK ve LDK seçim sonuçlarını kabul ettiklerini duyurdu.

Seçimi kaybettiklerini açıklayan Başbakan ve LDK lideri Avdullah Hoti, bundan böyle parlamentoda yapıcı bir muhalefet yapacaklarını söyledi.

Yaklaşık bir milyon 800 bin nüfuslu Kosova'nın başkenti Priştine'de toplanan halk ise seçim sonucunu meşaleler yakarak ve otomobil kortejleri oluşturarak kutladı.

Seçimlere katılım yüzde 45 civarında oldu

Albi liderliğindeki Vetevendosje daha önce yapılan iki seçimde de birinci parti olarak çıkmayı başarmış ancak tek başına hükümeti kuracak kadar oy alamamıştı. 2019'da yapılan seçimde zorlu görüşmelerin ardından LDK ile hükümet kurulmuş, ancak koalisyon uzun ömürlü olmamıştı. Kurti, koalisyon ortağı LDK tarafından geçtiğimiz Mart ayında parlamentoya getirilen güven oylaması sonucunda 50 gün sonra görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

Bunun üzerine Avdullah Hoti liderliğindeki LDK tarafından kurulan geçici hükümet de Anayasa Mahkemesi'nin parlamentoda yapılan seçimi geçersiz kabul etmesi üzerine dağılmıştı.

120 üyeli meclise girebilmek için 28 parti ve siyasi oluşumun yarıştığı seçimlerde ilk belirlenen sonuçlara göre oy dağılımı şöyle oldu:

Vetevendosje yüzde 47,75, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 17,34, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13,42, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 7,60 ve Sırp Listesi yüzde 5,08.

Kosova'daki seçimlere katılan azınlık partileri Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) oyların yüzde 0,73'ünü, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) ise yüzde 0,14'ünü aldı. Azınlık partileri yüzde 5 olan seçim barajından muaf tutuluyor.

Seçime katılım oranının yüzde 45,5 olduğu açıklandı.

dpa/TY,BK

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