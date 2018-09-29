 Kosova ordu kurmak için harekete geçti | AVRUPA | DW | 18.10.2018

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AVRUPA

Kosova ordu kurmak için harekete geçti

Kosova'da meclis, Kosova Güvenlik Güçlerinin orduya dönüştürülmesi için hazırlanan tasarıya ilk onayı verdi. Sırbistan'dan ordu hamlesine tepki geldi.

Kosovo Jahrestag der Unabhängigkeit - Parade in Pristina (Reuters/M. Djurica)

Kosova'da meclis, 5 bin kişilik ulusal bir ordu kurulması için ilk adımı attı. Kosova Güvenlik Gücünün orduya dönüştürülmesini de içeren üç tasarı parlamentodan onay aldı. 120 sandalyeli parlamentoda 98 milletvekili tasarıya destek verirken, 11 Sırp kökenli vekil oylamayı boykot etti. Tasarının meclisten geçebilmesi için önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumda da onaylanması gerekiyor.

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Bağımsızlığını 2008'de kazanan Kosova'nın bundan böyle kendi uluslararası telefon kodunu kullanacağı bildirildi. Kosova'da şu ana dek Sırbistan, Monako ve Slovenya'nın kodları kullanılıyordu. (24.03.2018)

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi son zamanlarda bölgede yeni gerilimlere neden olmakla suçladığı Sırbistan’ın Rusya’nın Ukrayna’da uyguladığı yöntemlerden esinlendiğini savunuyor. (28.01.2017)

Kosova'da cezaevlerindeki cihatçılara yönelik "radikallikten arındırma" programı başlatılıyor. Program kapsamında görevlendirilen imamlar radikallik konusunda bilinçlenmeleri için tutuklulara din dersleri verecek. (11.05.2018)

Oylama öncesi yaptığı konuşmada Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, "Bu üç yasanın tek bir görevi var, Kosova'nın toprak bütünlüğünü ve Kosova'daki tüm halk gruplarından vatandaşları korumak" dedi.

Kosova'nın kendi ordusunu kurması daha önce de gündeme gelmişti. Ancak Sırp milletvekilleri, böyle bir hamlenin anayasal değişiklik gerektireceğini öne sürerek bu adıma karşı çıkmıştı. Yeni tasarı, Kosova Güvenlik Gücünün bir orduya dönüştürülmesi için yetkilerinin artırılmasını öngörüyor. Bu nedenle Kosova hükümeti, anayasal değişikliğe ihtiyaç olmadığını savunuyor.

NATO tarafından eğitilen 2 bin 500 kişilik Kosova Güvenlik Gücü, kriz müdahalesi ve sivillerin korunmasından sorumlu olan hafif silahlı bir güç konumunda. Kosova ordusunun ise 5 bin muvazzaf ve 3 bin yedek askerden oluşması hedefleniyor.

Sırbistan'dan ordu hamlesine tepki

Sırbistan'ın Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Kosova'daki tek silahlı gücün NATO önderliğindeki barış gücü olması gerektiğini söyledi. Bakan Vulin, Kosova'nın ordu sahibi olmasının "Sırbistan'ı ve Sırpları tehdit edeceğini" belirtti.

Kosova'nın ordu hamlesiyle ilgili NATO'dan da değerlendirme yapıldı. NATO, şu an için Kosova'dan ayrılma planı olmadığını duyurdu. Ancak, Kosova Güvenlik Güçlerinin statüsünde yapılacak bir değişikliğin ittifakın bölgedeki askerlerini azaltmasına neden olacağı belirtiliyor.

Konuya ilişkin Reuters'ın sorusunu yanıtlayan NATO'dan bir yetkili, "Kosova Güvenlik Güçlerinin yapısı, yetkisi ve misyonuna yönelik yapılacak değişiklikler Kosovalı yetkililerin kararına kalmış. NATO, şu anki yetkisi çerçevesinde Kosova Güvenlik Güçlerini destekliyor. Bu yetkinin değişmesi durumunda, Kuzey Atlantik Konseyi, Kosova'daki angajmanını gözden geçirmek zorunda kalacaktır" dedi.

2008 yılında bağımsızlığını ilan eden 1,8 milyon nüfuslu Kosova'da hâlâ güvenliği NATO güçleri sağlıyor. NATO, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından Sırp güçlerinin Arnavutlara yönelik operasyonlarına son vermek amacıyla Belgrad'a yönelik bombardıman düzenlemişti. ABD önderliğindeki NATO'nun Kosova'da 4 bin askeri bulunuyor. 

AP,rtr/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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