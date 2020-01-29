 Koronavirüsten ölenlerin sayısı 170′e ulaştı | DÜNYA | DW | 30.01.2020

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DÜNYA

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 170'e ulaştı

Koronavirüsten ölenlerin sayısının hızla artması Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi. DSÖ koronavirüs nedeniyle bugün kriz oturumu yapacak.

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Yaklaşık bir ay önce ilk kez  Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılmaya devam eden koronavirüsten ölenlerin sayısının 170'e ulaştığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs nedeniyle Acil Durum Komitesi'ni bir kez daha toplanmaya çağırdı. DSÖ koronavirüs nedeniyle bugün yapacağı kriz oturumunda virüs nedeniyle dünya genelinde acil durum ilan edilip edilmeyeceğini görüşecek. Geçen hafta yapılan kriz toplantısında acil durum ilan edilmemişti. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus virüsü dünya geneli için de "yüksek tehlike" olarak sınıflandırmadıkları için özür diledi.

Çin'de virüs bulaşanların sayısı 7 bin 711'e ulaşırken son açıklanan resmi sayılara göre 170 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde virüs bulaşanların sayısının ise 7 bin 800'den fazla olduğu bildirildi.

İnsandan insana bulaştığı teyit edilen koronavirüs Çin'in dışında şimdiye kadar aralarında Avrupa'da Almanya, Fransa, Finlandiya ve Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri de olmak üzere 15 ülkede en az 50 vaka tespit edildi. Çin dışında virüsün tespit edildiği ülkelerde henüz ölümle sonuçlanan vaka olmadı.

Öte yandan Çin Asya Futbol Konfederasyonları futbol şampiyonası maçlarını iptal etti. Çin Futbol Federasyonu lig maçlarını da iptal etti.

Ikea ve Google Çin'deki bütün ofis ve mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurdu.

SARS familyasından

Koronavirüs nefes darlığı, yüksek ateş, öksürük ve akciğer rahatsızlıklarına yol açıyor. Virüsün Çin'in Vuhan kentindeki balık ve yabani hayvan satılan bir pazardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Koronavirüsün SARS virüsü ile aynı familyada yer aldığı belirtiliyor. SARS virüsü de Çin'de yemek olarak tüketilen misk kedisinden insanlara geçmişti.

2002/2003 yıllarında SARS virüsüne yaklaşık 8 bin kişi yakalanmış ve 800 kişi hayatını kaybetmişti.

dpa, Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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