 Koronavirüs vakaları artıyor, tüm dünyada önlemler sertleşiyor | DÜNYA | DW | 19.10.2020

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DÜNYA

Koronavirüs vakaları artıyor, tüm dünyada önlemler sertleşiyor

Dünya çapında koronavirüse yakalananların sayısı 40 milyonu geçerken tedbirler de sertleştiriliyor.

Önlemler artırılıyor

Önlemler artırılıyor

Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre dünya çapında koronavirüse yakalananların sayısı 40 milyonu aştı. Bu rakam, her ülkenin paylaştığı resmi rakamlara dayandırılıyor. Uzmanlar gerçek sayının test yetersizliği ve ülkelerin raporlama sıkıntıları nedeniyle daha fazla olduğunu tahmin ediyor.

Salgının yayılma hızı da arttı. Sadece 32 günde toplam vaka sayısı 30 milyondan 40 milyona yükseldi. Vaka sayısının 20 milyondan 30 milyona çıkması 38 gün, 10 milyondan 20 milyona yükselmesi ise 44 gün içinde olmuştu.

Pandeminin başından bu yana 1 milyon 100 binden fazla insan Covid-19'dan hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, etkili bir aşı bulunana ve kullanılmaya başlanana kadar bu sayının ikiye katlanacağını ve başarılı bir mücadele geliştirilmezse daha da yükselebileceği konusunda uyarıyor.

Dünyada koronavirüs bilançosu ve yeni önlemler

ABD, Hindistan ve Brezilya vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler. Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde toplam vaka sayısı, tüm dünyada görülen vaka sayısının yüzde 47,27'sine tekabül ediyor.

Avrupa'da da günlük vaka artışı 150 binin üzerinde. Ortadoğu'nun en çok etkilenen ülkesi İran, başkenti Tahran'da kısıtlamaları sertleştirdi. İran'da toplam can kaybı 30 binin üzerinde.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder

Almanya da alarmda ancak kısıtlamalar eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, açık hava olsa bile kalabalık alanlarda da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Yedi gün boyunca 100 bin kişide 35 ya da daha fazla yeni vaka görülmesi halinde uygulamanın devreye sokulması gerektiğini ifade etti. Söder, sosyal mesafenin sağlanamadığı okullarda ve iş yerlerinde de maske takmanın zorunlu olmasını istedi. Bu kuralların tüm eyaletler için geçerli olması gerektiğini savunan Söder "(Vaka sayısı) insanların bu önlemleri almasına bağlı olarak ya kalacak ya da düşecektir" diye konuştu. Pandeminin başından beri Almanya'da 366 bin 299 vaka kaydedildi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 789.

Havalandırma sistemleri iyileştiriliyor

Almanya, pandemiyle mücadele çerçevesinde kamusal binalarda havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için 500 milyon euro ayırdığını açıkladı. "Virüs burada ve önümüzdeki birkaç ay kalmaya devam edecek" diyen Ekonomi Bakanı Peter Altmaier eyaletlere ve belediyelere enfeksiyonun yayılmasını engelleyici önlemler için destek sağlayacaklarını belirtti. Hükümet, havalandırma sistemlerinin ve virüs filtrelerinin iyileştirilmesi için kaynak ayırıyor. Bu uygulamalar kamu binalarını, kültür merkezlerini ve üniversiteleri kapsıyor.

Belçika

Belçika

Birçok Avrupa ülkesinde yeni önlemler

Belçika'da geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi; tüm kafe ve restoranların 4 hafta kapatılması kararı alındı. İsviçre'de ise tüm kapalı alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset "İkinci dalga beklediğimizden daha erken ve daha güçlü geldi, ama hazırlıklıyız" dedi. Fransa'da ise başkent Paris'in de aralarında olduğu 9 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Slovenya, bugünden itibaren 30 gün boyunca sürecek "olağanüstü salgın hali" ilan etti. 2 milyon nüfuslu ülkede sadece dün içerisinde 897 yeni vaka tespit edilmişti.

Avusturya

Avusturya

Avusturya'da da hükümet salgını kontrol altına almak için yeni kısıtlamalar getirme kararı aldı. Açık hava alanlarında 3 bin yerine en fazla 1500 kişinin biraraya gelmesine izin verilebilecek. Kapalı mekanlarda ise binden fazla insan biraraya gelemeyecek. Büyük etkinliklerde maske takmak zorunlu hale getirilecek.

İrlanda'da artan koronavirüs vakaları endişe yaratıyor. Pazar günü ülkede 1283 yeni vaka kaydedildi. Yeni düzenlemeler, spor salonlarının kapatılmasını, restoranların sadece paket siparişi alacak şekilde çalışmasını, barların sadece dışarıdaki masalara maksimum 15 kişi kabul edebilmesini öngörüyor. İrlanda'da şimdiye kadar toplamda 1852 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 49 bin 962.

DPA, AFP, Reuters / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

     

 

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