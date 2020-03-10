Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Ankara’da Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısının beşe yükseldiğini bildirerek, yeni vakaların da ilk hastayla bağlantılı olduğunu söyledi. Koca, "İlk iki vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı" diye konuştu.

Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları bulunduğunu kaydeden Koca,"Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktığını belirten Koca, kamu çalışanlarından da kronik hastalığı olanların kolaylıkla izne ayrılabileceğini, bu anlamda bir genelge de yayınlandığını kaydetti.

Danışma hattı kuruluyor

Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nın, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü bildiren Sağlık Bakanı, her belirti gösteren vatandaşın sağlık kurumlarına gitmemesini, önce bu hattı arayarak danışma hizmeti almasını istedi.

Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini belirten Koca, mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Dokuz ülkeye daha uçuş yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da uçuş yasağı getirilen ülke sayısının beşten 14'e yükseldiğini açıkladı.

Turhan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşların 14 Mart Cumartesi günü sabah saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacağını bildirdi.

Cezaevlerinde görüş ve nakillere iki hafta ara

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yargı sistemi ve cezaevleriyle ilgili alınan yeni önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerle ceza infaz kurumları arasındaki nakillerin iki hafta süreyle ertelendiğini açıklayan Gül, ceza infaz kurumundaki tüm personelin, kuruma girenlerin ateşlerini ölçeceğini kaydetti.

Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmamasının, tedavileri yapıldıktan sonra alınmalarının kararlaştırıldığını belirten Adalet Bakanı, cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılmasının da iki hafta süreyle ertelendiğini kaydetti.

Gül, "Duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların ertelenmesi hususunun yargı mensuplarının takdirine bırakılması önerildi" dedi.

DW/BK,TY

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