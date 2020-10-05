Koronavirüs kısıtlamaları Berlin gece hayatını vurdu

Berlin'de gece hayatının önemli merkezlerinden Friedrichshain’da içkilerden son yudumlar alınıyor, dönercilerde son dönerler hazırlanıyor. Saatler daha gece yarısını bile göstermedi. Ancak ortalık sakin; masalar ve sandalyeler kaldırılmış ve birbirine zincirlenmiş halde. Neden mi?

70 yılın ardından ilk kısıtlama

Berlin’in kalabalık ve hareketli geceleri 70 yıldan beri ilk kez böylesine bir kısıtlama ile karşı karşıya. Koronavirüs vakalarının hızla artması sebebiyle başkentin gece hayatı sekteye uğradı. Barlar, restoranlar ve gece geç saatlere kadar açık olan dükkanlar dahil tüm işletmeler, yeni getirilen kurallar uyarınca artık 23.00 ile 6.00 arasında kapalı kalmak zorunda. En az 31 Ekim'e kadar devam edecek bu uygulamayı ihlal eden işletmeler ise 5 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya.

Berlin’de 25 yıldır bar işleten Salama DW’ye, "Bana kalırsa şimdiki koşullarda en doğrusu bu" dese de uzun vadede kısıtlamalar sebebiyle işletmesinin yüzde 15’lik bir kaybı olacağını tahmin ediyor. "Bence şimdilik bir sorun yok" diyen Salama, "Ancak bu, yeni önlemlerin ne kadar süreceğine bağlı" diye de ekliyor.

25 yıldır bar işleten Salama, Berlin'deki yeni kısıtlamaların bir süre için uygulanabilir olduğu görüşünde

Tehlikeden kaçış

DW’nin konuştuğu 50’li yaşlardaki Gerd, Patrick ve Johann da kısıtlamaların "kesinlikle gerekli olduğu" konusunda hemfikir. "Bizim yaşımızda sanırım teknik olarak yüksek risk grubu sayılıyoruz. Ancak yine de cuma gecesi dışarı çıkıp biralarımızın keyfini çıkarıyoruz" diyor Gerd gülerek.

Marketten içki alışverişi yapan 20’li yaşlardaki grubu gösteren Johann ise "Ancak şimdi tehlikeli bölgeden kaçmanın zamanı geldi. Şunlara bak, birbirlerine ne kadar yakın duruyorlar. Bana kalırsa sokağa çıkma kısıtlamasını çok da dikkate almayacaklar" diyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca en fazla beş kişi veya iki farklı haneden kişiler bir araya gelebilecek. Özel kutlamalarda bir araya gelebilecek en fazla kişi sayısı ise 10. Daha önce bu sayı 25’ti.

"Siyasi bir karar"

25 yaşındaki Eilen ve 34 yaşındaki Dominik bir mağazanın önünde içki almak için bekliyor. Yeni uygulamayı "korkunç bir hata" olarak nitelendiren Eilen, "Haftanın sonunda gidip biraz eğlenmek istiyoruz. Ancak yine, Berlin’in gece hayatı hedef tahtası haline geldi. Geçenlerde bir kulübe gittim ve insanlar kesinlikle restoranlara kıyasla çok daha dikkatliydi maske konusunda" diyor.

Dominik'e (solda) göre asıl sorun ev partileri

Dominik ise Berlinli yetkililerin bir günah keçisi aradığı görüşünde. DW’ye konuşan Dominik, "Gece kulüpleri ve barlar koronavirüsün bedelini ödüyor. Ancak asıl sorun ev partileri; hani şu kimsenin mesafeyi umursamadan ve maske takmadan dolaştığı" diyor. Ayrıca, insanların barlar yerine evlerde parti vermesiyle durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Uygulamadan sadece Dominik ve Eilen rahatsız değil. Berlin Gece Kulüpleri Komitesi Sözcüsü Lutz Leichsenring'e göre son uygulama siyasi bir hamle. Leichsenring, kentteki tüm kulüp ve barların "neredeyse istisnasız olarak sorumlu davrandıklarını" savunuyor.

Komite, söz konusu uygulama yerine gece kulübü girişlerinde gönüllü hızlı test merkezleri kurmayı önerirken, uzmanlara göre bu hızlı testler laboratuvar testleri kadar güvenilir sonuç vermiyor.

Berlin'de en az 31 Ekim'e kadar 23.00-06.00 saatleri arasında restoran ve barlar kapalı kalacak

Berlin’deki bazı restoran sahipleri sokağa çıkma kısıtlamasına karşı yasal yollara başvurdu bile. Ancak yapılan bu "acil" başvuruya mahkemeden önümüzdeki haftaya kadar bir dönüş olması beklenmiyor.

"Bakmamız gereken ailelerimiz var"

Friedrichshain’da saatler 01.00'ı gösterirken polis otoları sokaklarda dolaşmaya başlıyor. Köşe başında paket yiyecek siparişi yapan bir Lübnan restoranı göze çarpsa da görüşüne bakılırsa polisler bu gecelik onu görmezden geliyor. Polislerin gittiğini gören restoran çalışan Douad servis penceresinden başını çıkarıp sokağı izliyor.

DW’ye konuşan Douad, "Neden restoranları kapattıklarını anlamıyorum. Durum ciddi. Ama şehir merkezindeki trenlere bakın. İnsanlar sardalya konservesi gibi. Ben toplu taşımadan uzak duruyorum. Korkutucu. Ancak kapatılan ise restoranlar" diyor.

Normal bir gecede bu saatlerde kapısında uzun bir kuyruk olan restoranında kimse yok. Douad, bu saatten sonra kimsenin gelmeyeceğini öngörerek şöyle diyor:

"Her şey çoktan kapandı. Ama çalışmak zorundayız. Ödemek zorunda olduğumuz faturalarımız, bakmamız gereken ailelerimiz var."

Kate Brady

©Deutsche Welle Türkçe