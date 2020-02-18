Koronavirüs İran'a sıçradı: İki ölü

Dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs salgını İran'a da sıçradı. İran'da koronavirüs tespit edilen iki kişinin hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kum kentindeki üniversite hastanesinin yöneticisi, Mehr haber ajansına yaptığı açıklamada, "Yeni koronavirüsün teşhis edildiği iki İranlı, solunum hastalığından öldü" dedi.

İran hükümet sözcüsü Ali Rabey, daha önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kum kentinde iki kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu. Söz konusu kişiler karantinaya alınmıştı.

Rusya'dan Çinlilere giriş yasağı

Öte yandan Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişini geçici olarak yasaklama kararı aldı. Başbakan Mihail Mişustin, Perşembe günü itibarıyla Çin'den Rusya'ya iş, turistik ya da eğitim amaçlı tüm girişlerin yasaklanacağını açıkladı.

Rus medyası, daha önce hiçbir ülkeye "topyekûn seyahat yasağı" getirilmediğini belirtirken, Kommersant gazetesi yasağın sadece Çin vatandaşları için geçerli olduğunu, Çin'den gelen diğer ülke vatandaşlarını kapsamadığını duyurdu. Rusya'da şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle rahatsızlanan bulunmuyor.

Rusya, Çinliler tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir ülke. 2019 yılında 2 milyon 300 bin Çin vatandaşı Rusya'ya iş, eğitim veya turistik amaçla seyahatte bulundu. Ayrıca inşaat ve tarım alanlarında da çok sayıda Çinli Rusya'da özel çalışma izniyle istihdam ediliyor.

Rusya sınırı

Ölü sayısı iki bini geçti

Koronavirüs Çin'de yayılmaya devam ediyor. Bu sabah itibarıyla salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini geçti. Çinli yetkililer ülkede dün 136 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm vakasının 2 bin 4'e yükseldiğini, virüsün son bir günde bin 749 kişiye daha bulaşması sonucu da toplam 74 bin 185 bin kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Covid-19 adı verilen koronavirüs Çin dışında da hızla yayılıyor. Bugüne kadar beş ölüm vakası Çin dışında gerçekleşti, ayrıca bine yakın insanda kononavirüs bulunduğu tespit edildi. Hong Kong'da da bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle öldüğü belirtildi, ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Salgın genişliyor

Sağlık çalışanları tehlikede

Öte yandan virüsün bulaştığı hekim ve sağlık personeli sayısı da artıyor. Pekin'de yapılan açıklamada en az 3 bin tıp doktoru ve hastane çalışanında koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Çin'de aralarında doktorların da bulunduğu en az 6 sağlık çalışanının şimdiye kadar hayatını kaybettiği ifade edildi.

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle iki haftadır karantinada tutulan Diamond Princess gemisinden ilk kez bir grup yolcu tahliye edildi. Virüsün bulaştığı tespit edilen kişiler hastanelere sevk edilirken, diğer yolcular evlerine yollandı. Tahliye işlemlerinin Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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DW,rtr,dpa/JD,TY,CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe