Koronavirüs: Güney Afrika ve Brezilya varyantları Türkiye'de

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün haftalık toplantısını yaparak aşılama çalışmalarını ve hastalığın seyrini gözden geçirdi. Toplantıda mutasyonlar ve vakaların yeniden artış trendine karşı dikkat edilecek hususlar da ele alındı.

Toplantı sonrasında yazılı bir basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de İngiltere'deki mutasyonlar dışında 2 kişide Güney Afrika varyantı, bir kişide de Brezilya varyantı ile karşılaşıldığını açıkladı.

Türkiye'de ortaya çıkan virüs mutasyonları ile ilgili Twitter hesabı üzerinden de açıklama yapan Koca, şunları kaydetti:

"Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Kitlesel harekete yol açacak düzenlemeden kaçınmalıyız" diyen Bakan Koca, "Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır" ifadesini kullandı.

Koca, basın açıklamasında yüz yüze eğitime geçişe ilişkin olarak da "Sınırlı da olsa artan hareketlilikle birlikte doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır" cümlesini kullandı.

Koca, sağlık personelinin ilk doz aşılamalarını takiben 75 yaş üzerindekilerin aşılarının yapılmasına devam edildiğini bilidirdi.

Bakan, "Bugün itibarıyla yaklaşık 2 milyon 400 bin kişinin ilk doz aşıları tamamlandı. İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir" dedi.

DW,TY,HS

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