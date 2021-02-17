 Koronavirüs: Almanya′da endişe verici artış | ALMANYA | DW | 20.02.2021

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ALMANYA

Koronavirüs: Almanya'da endişe verici artış

Almanya'da açıklanan son salgın verileri endişe yarattı. Hastalığın bulaşma katsayısını ifade eden haftalık R değeri, uzun süre sonra yeniden 1'in üzerine çıktı.

Almanya'nın Danimarka sınırındaki Flensburg kenti

Almanya'nın Danimarka sınırındaki Flensburg kenti

Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadelede kritik göstergelerden biri olan R değerindeki artış endişelere neden oldu.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da haftalık R değerini 1,01 olarak açıkladı. Böylece bu değer, haftalar sonra 1'in üzerine çıkmış oldu.

Tek vakadan kaynaklanan yeni vakaların sayısını ortaya koyan R değerinin 1'in altında tutulması, salgının hızının yavaşlatılması açısından önemli bir unsur olarak görülüyor.

1,01'lik değer, 100 kişinin teoride 101 kişinin daha enfekte olmasına neden olduğu anlamına geliyor. Bu değerin haftalar sonra 1'in üzerine çıkması, daha bulaşıcı olduğu bilinen koronavirüs varyantlarının kapanma önlemlerine rağmen hızla yayıldığını ortaya koyuyor.

"Dönüm noktası olabilir"

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, "Bir dönüm noktasında olabiliriz. Son haftalardaki düşüş trendinin sürmediği açık" ifadesini kullandı.

Enstitünün açıkladığı günlük vaka ise 9 bin 164. Enstitü tarafından bu sabah açıklanan verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 490 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 378 bin 883'e ulaşırken salgında ölenlerin sayısı 67 bin 696 oldu.

Danimarka'dan sınır önlemi

Danimarka, Alman kenti Flensburg'da görülen mutasyonlu virüs vakalarının sayısındaki artış gerekçesiyle komşu ülke Almanya ile arasındaki bazı sınır kapılarını kapattı.

Danimarka Adalet Bakanlığı, kapatılan sınır kapısı sayısının 13 olduğunu açıkladı. Bunların görece küçük kapılar olduğunu belirten bakanlık, daha büyük sınır kapılarının açık kalacağını ancak bu noktalardaki kontrollerin de sıkılaştırılacağını duyurdu.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, "Sınır kontrolleri, yeni enfeksiyon zincirlerini ülke dışında tutmak için önemli ve gerekli bir araç" açıklamasında bulundu.

DW,dpa/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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