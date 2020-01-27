 Koronavirüs 106 can aldı | DÜNYA | DW | 28.01.2020

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DÜNYA

Koronavirüs 106 can aldı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünden ölenlerin sayısı 106 oldu. Virüs yaklaşık 4 bin 500 kişiye bulaşırken, Almanya'ya da ulaştı.

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Çin'de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'da da görülen koronavirüsü can almaya devam ediyor. Çinli yetkililer dün itibarıyla ölü sayısının 106'yı bulduğunu açıkladı. Çin hükümetinden yapılan açıklamada virüsün 4 bin 515 kişiye bulaştığı belirtildi.

Ülkelerden ardarda vatandaşlarının Çin'e seyahat etmemesi için seyahat uyarıları yaparken ABD, Fransa ve Japonya Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Çin dışında başka ülkede virüs yüzünden hayatını kaybedenin olmadığı bildirildi.

Almanya'ya ulaştı

Virüsün Almanya'ya da ulaştığı kaydedildi. Almanya'da ilk vaka Bavyera eyaletinde tespit edildi. Bavyera Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Starnberg bölgesinden bir kişiye virüs bulaştığının saptanadığı belirtildi. Hastanın "klinik olarak" iyi durumda olduğu ve müşahede altında bulundurulduğu kaydedildi.

Bu kişiyle temas edenlerin de bilgilendirildiği ve semptomlar konusunda dikkatli olunması çağrısı yapıldığı belirtildi.

Türkiye'de de virüs taşıdıkları şüphesiyle 12 kişinin müşahede altına altındığı açıklanmıştı.

Virüsün 11 milyon nüfuslu Vuhan kentindeki balık ve yabani hayvan satılan bir pazardan kaynaklandığı sanılıyor. Sars virüsü ile aynı virüs familyasında yer alan virüsün yabani hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin ediliyor. 2002/2003 yıllarında Sars virüsüne yaklaşık 8 bin kişi yakalanmış ve 800 kişi hayatını kaybetmişti. Sars virüsü Çin'de yemek olarak tüketilen misk kedisinden insanlara geçmişti.

Reuters / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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