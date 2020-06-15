"Korona uygulaması aşı için zaman kazandırabilir"

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da korona uyarı uygulamasına ilişkin şu satırlar yer alıyor:

"Eskiden makul sebeplerle uzun süren gelişmeler şimdi çabucak oluveriyor. Devletin, aşı geliştirilmesi konusunda Tübingen merkezli biyoteknoloji firması Curevac'la işbirliği yapması olumlu bir gelişme, zira bu şirketin uzun yıllara dayanan araştırma, test ve üretim güvenliği konusunda deneyimi var. Başlıca öncelik elbette sağlık, riski ve yan etkileri olmayan bir aşı geliştirilmesi. Korku yaratmanın ise burada yeri yok, ancak aceleci davranıldığı izlenimi oluşursa korku artabilir. Bu açıdan cep telefonlarına indirilecek korona uygulaması bir parça işe yarayabilir ve rahatlatabilir. Yani aşı geliştirilmesi için zaman kazandırabilir."

Mittelbayerische Zeitung da uygulamanın başarılı olması için çok sayıda kişinin kullanması gerektiğine dikkat çekiyor:

"Bu cep telefonu uygulamasının başarılı olması, çok sayıda kişinin aktif kullanımına bağlı. Ne kadar çok kişi kullanırsa, temasın takibi o kadar iyi mümkün olacaktır. Bu noktada da vatandaşların bu uygulamaya tam güven duymasını gerekiyor. Hükümet de bunun için büyük bir hazırlık içinde: Dört bakan, dijitalleşmeden sorumlu hükümet yetkilisi, uygulamayı geliştiren firmanın ve Robert Koch Enstitüsü'nün üst düzey yöneticileri bugünkü sunumda hazır bulunacak. Ardından büyük bir reklam kampanyası düzenlenecek. Ancak güven kazanmak için bu uygulamanın yasal bir zemini oluşturulsaydı, daha anlamlı olurdu."

Schwäbische Zeitung'da Almanya'nın bu konuda geç kaldığı eleştirisi getiriliyor:

"Dört bakan, bir devlet bakanı, bir enstitü başkanı ve iki Dax yönetim kurulu üyesi bugün Berlin'de uzun zamandır beklenen ve kullanıma açılması defalarca ertelenen Alman üretimi korona uygulamasının tanıtımını yapacak. Bu cep telefonu uygulamasının amacı, enfeksiyon zincirinin takip edilebilmesi ve salgının böylece belki kontrol altına alınabilmesi. Bu büyük sunumun mesajı açık: Küçük bir tıklama ile uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi. Bu Almanya için, özellikle aradaki farkın kapatılması açısından, büyük bir anlam taşıyor. Zira Almanya'nın kendi programına start vermesi, komşularından daha uzun sürdü."

dpa/HS,TY

©️DeutscheWelle Türkçe