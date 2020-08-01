Korona tedbirlerine karşı Berlin'de büyük gösteri

Berlin'de Alman hükümetinin aldığı korona tedbirlerini eleştiren ve başını aşırı sağcı gruplar ile komplo teorilerine inananların çektiği gruplar yeniden gösteri yaptı. Berlin polisinin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 17 bin kişinin katıldığı gösteri, Berlin güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen maske takmayan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan göstericilerin tavrında düzelme görülmemesi üzerine eylem erken sonlandırıldı. Gösteriyi organize eden kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Göstericilerden bazılarında Nazi rejiminin sembolü gamalı haç dövmeleri görülürken, bazılarının da üzerinde Yahudi düşmanı söylemlerin olduğu tişörtler giydiği ve Yahudi Soykırımı'nı hafife alan ifadelerin olduğu dövizler taşıdığı görüldü.

Bazı katılımcıların ellerindeki afişlerde ayrıca, insanların koronavirüse karşı bağışıklığını kanıtlayacak bir kimlik uygulamasının ve aşı vurdurmanın da zorunlu olacağı yönünde iddialar yer aldı. Koronavirüsün yol açtığı Kovid-19'a karşı aşının en erken yıl sonunda veya önümüzdeki sene bulunması bekleniyor.

Berlin'deki gösterilerde, yeni tip koronavirüs ile mücadelede sıkı tedbirler alınmasını sağlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Sars-Cov-2 vakalarının ilk ortaya çıktığı Bavyera Eyaleti'nin Başbakanı Markus Söder, Alman hükümetinin pandemi ile mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof.Lothar Wieler ve Alman hükümetinin danışmanlarından, Virolog Prof.Christian Dorsten'a suçlamalarda bulunan görseller dikkat çekti.

Nineler aşırı sağa karşı

Karşıt göstericilerin de eylem düzenlemesi nedeniyle polisin olası bir çatışmayı engellemek üzere önlemleri artırdığı dikkat çekti. Hükümetin korona tedbirlerini doğru bulmayan ve pandemiyle bağlantılı çok sayıda komplo teorisi yayan sağcı gruplara karşı "Nineler sağcılara karşı" adlı girişimin eyleminde ise "Naziler dışarı" sloganları atıldığı dikkat çekti.

Almanya'da federal hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Eş Başkanı Saskia Esken, Twitter'den yaptığı açıklamada, bugün öne çıkan ve sağcı göstericileri #covidioten (kovid aptalları) diye niteleyen etiketi de kullanarak şunları yazdı: "Berlin'de binlerce kovid aptalı ikinci dalgayı kutluyor, mesafe yok, maske yok. Sadece sağlığımızı tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda pandemiyle mücadelede, ekonomide, eğitim ve toplumda sağlanan başarıyı da tehlikeye atıyorlar. Bu sorumsuzluk."

Federal hükümetin büyük ortağı, Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi, CDU Brandenburg Eyaleti Meclis Grubu Başkanı Jan Redmann da yine Twitter'dan yaptığı yorumda protestocuları eleştirdi: "Yeniden günde bin yeni enfeksiyona gelinmişken Berlin'de korona tedbirleri karşıtı gösteri mi yapılıyor? Böyle bir aptallığa ihtiyaç yok."

Almanya'da, federal hükümetin sıkı tedbirler aldığı Mart ayı sonundan bu yana Berlin ve Stuttgart başta olmak üzere, pek çok kentte koronavirüs tedbirlerine karşı gösteriler yapılıyor.

Uzmanlar, katılımcıların sosyal ve siyasal yapısı kentten kente değişiklik gösterse de, protestolara aşırı sağcıların, demokrasi karşıtlarının, muhafazakarların, aşı karşıtlarının, sağ popülistlerin, ezoteriklerin, Yahudi karşıtlarının, antikapitalistlerin ve koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan sade vatandaşların katıldığını söylüyor. Sosyal medyada organize olan bu grupların en göze çarpan ortak özelliği ise komplo teorilerine inanıyor olmaları.

dpa,DW / ETO,ET

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