Korona döneminde kadına şiddet başvuruları arttı

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız" Platformunun Nisan ayı raporu, koronavirüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kadına yönelik şiddetin artmasına yol açtığını ortaya koydu.

Raporda Nisan ayında Platform'a ait başvuru hatlarını arayanların sayısının yüzde 55,4, anne, kardeş, arkadaş, komşu gibi şiddete tanıklık eden üçüncü kişilerin yaptığı başvuruların sayısının da yüzde 60 oranında arttığı belirtildi.

28 ilden başvuruların değerlendirildiği rapora göre en çok başvuru fiziksel şiddet nedeniyle gelirken dijital şiddet kaynaklı başvuruların sayısının da arttığına dikkat çekildi.

Fiziksel ve psikolojik şiddet

Nisan ayında Platform'a başvuran kadınların yüzde 41’i fiziksel, yüzde 18’i psikolojik, yüzde 12’si de ekonomik şiddet şikayetini ya da ekonomik destek taleplerini dile getirdi. Kadınların yüzde 11’i dijital şiddet, yüzde 4’ü cinsel şiddet, yüzde 4’ü kadın cinayeti davasına destek talebi ve yüzde 10’u ise şiddet dışı nedenlerle başvuruda bulundu.

Başvurularda İstanbul yüzde 29 ile başı çekerken yüzde 10 ile ikinci sırada gelen Ankara'yı yüzde 7 ile İzmir, yüzde 6 ile Mersin izledi.

Raporda iletişimin daha çok sosyal medyadan sürdüğü koronalı günlerde dijital şiddetin özellikle genç kadınlara yöneldiğine dikkat çekilerek Nisan ayında sosyal medya aracılığıyla dijital şiddet nedeniyle başvuran kadınların sayısında artış olduğu bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle hukuki süreçler erteleniyor

Şiddete maruz kalan ya da boşanmak isteyen kadınların koronavirüs salgınından dolayı resmi kurumlara başvurma, dava açma gibi haklarını kullanmayı ertelediklerine de raporda dikkat çekildi.

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız" Platformundan yapılan açıklamada "kadına yönelik şiddet nedeniyle başlatılacak hukuki süreçleri kolaylaştırmanın devletin görevi olduğuna" işaret edilerek "Bize başvuran kadınlar 155, 183 gibi acil hatlara ulaşamadıklarını, şikayetlerini ve ihbarlarını nereye yapacaklarını bilemediklerini belirtiyor. Korona günlerinde kadına yönelik şiddetin ihbar edilebileceği ayrı bir destek hattı oluşturulmalı, 7/24 ulaşılabilir olmalı ve hem bu hat hem de online başvurulabilen KADES uygulaması yaygınlaştırılmalıdır" çağrısında bulunuldu.

"6284 sayılı kanun uygulansın" talebi

Raporda 6284 Sayılı Koruma Kanunu kapsamında hakkında uzaklaştırma kararı verilen kadına yönelik şiddet faillerinin bu kararı ihlal etmesine ve kadınların bu ihlalleri kolluk kuvvetlerine bildirmesine rağmen, yasada yer alan “zorlama hapsi” cezasının uygulanmadığına dair başvurular geldiğine de dikkat çekilerek "Yasayı uygulamak kadınları yaşatacaktır, 6284’ün etkin uygulanması derhal sağlanmalıdır" denildi.

Seyahat yasağı engeli

Koronavirüs salgınının yayılmasına karşı getirilen önlemler arasında yer alan seyahat kısıtlamaları, şiddet gördüğü evinden ayrılıp yakınlarının yanına gitmek isteyen kadınları da etkiledi. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kadınların haklarını kullanmalarının önünde engel oluşturmaması gerektiğine dikkat çeken Platform, "Şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle kadınlar şiddete uğradıkları evlere dönmek zorunda bırakılmamalı ve gerekli izinlerin verilebilmesi için düzenlemeler acilen yapılmalıdır" talebinde bulundu.

Cezaevinden tahliye edilen şiddet faillerinin tahliye kararlarının kadınlara bildirilmediğine yönelik başvurular geldiğine dikkat çeken Platform, "İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nin ve İstanbul Sözleşmesi’nin şartlarından olan bildirim yükümlülüğünü devlet kurumları hiçbir ihmale mahal vermeden yerine getirmelidir" dedi.

DW/BK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe