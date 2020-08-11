Korona aşısına ilk tescil Rusya'dan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüse karşı dünya genelindeki ilk aşının bugün Rusya'da tescil edildiğini duyurdu.

Putin televizyondan canlı olarak yayınlanan ve Rus bakanlarla düzenlediği video konferansta, aşının kalıcı bağışıklık sağladığını ve kızına da aşı yapıldığını söyledi.

Putin, Moskova'da bulunan Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşı ile ilgili olarak "Gayet etkili olduğunu biliyorum, güçlü bir bağışıklık sağlıyor ve tekrar ediyorum gerekli tüm kontrollerden geçti" diye konuştu.

Putin Rusya'nın kısa sürede aşının seri üretimine başlamasını umduğunu belirtti.

Yeni koronavirüsün (SARS-COV-2) yol açtığı pandemiyi durdurmak için dünya genelinde 100'den fazla aşı geliştirme çalışması yürütülüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bunlardan en az dördü son aşama olarak kabul edilen ve potansiyel aşının insanlar üzerinde denendiği 3. fazda bulunuyor.

Rusya'nın tescil ettiği aşının, yapılan çalışma kapsamında şimdilik sadece sınırlı sayıda kişi üzerinde denendiği ve 3. fazı tamamlamadığı belirtiliyor. Uluslararası kabul gören uygulamalara göre ise aşılar ancak büyük bir klinik deneme fazı sonrasında tescil ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tüm aşıların tüm deney ve test fazlarını geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Ve bu konuda aşılarla ilgili çok açık yönetmelikler bulunduğunun altını çizdi.

Almanya'da yeni ilaçların üretimini destekleyen devlete ait Paul Ehrlich Enstitüsü'nün Başkanı Klaus Cichutek de en az birkaç bin kişinin yer aldığı 3. faz tamamlanmadan bir aşının tescillenmesinin riskli olduğuna dikkat çekti. Cichutek vbu aşamanın özellikle nadir yan etkileri tespit etme konusunda önemli olduğunu vurguladı.

Reuters, AFP/BW,EC

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