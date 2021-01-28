 Korona ölümlerinde Meksika dünyada üçüncü sırada | DÜNYA | DW | 29.01.2021

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DÜNYA

Korona ölümlerinde Meksika dünyada üçüncü sırada

Koranavirüs vakalarının hızla yayıldığı Meksika, Hindistan’ı geçerek en fazla ölümlerin gerçekleştiği üçüncü ülke oldu. Meksika’da ölü sayısı 155 bini aşarken on kat fazla nüfusu olan Hindistan’da 154 bin kişi öldü.

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Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü ülke sıralaması, Meksika'nın Hindistan'ı geçmesiyle değişti, Meksika koronavirüs kaynaklı vefatların en çok görüldüğü üçüncü ülke oldu.

Meksika Sağlık Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde bin 506 kişinin daha Covid-19 veya koronavirüsle bağlantılı bir nedenden dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi. John Hopkins Üniversitesi verilerine göre ülkede pandeminin ilk ortaya çıkmasından bugüne kadar koronavirüs kaynaklı vefat sayısı 155 bin 145'e yükseldi.

Böylece Kuzey Amerika ülkesi Meksika, en fazla ölüm vakalarının görüldüğü ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada bulunan Hindistan'ın da önüne geçmiş oldu. Yaklaşık bir milyar 300 milyon nüfuslu Hindistan'da şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle yaklaşık 154 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Meksika'dan yaklaşık 10 kat daha fazla insanın yaşadığı Hindistan, nüfus yoğunluğu en yüksek onuncu ülke.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde en yüksek sayı 433 bin 195 ile ABD'de kaydedilirken, bunu 221 bin 547 ile Brezilya izliyor. 

Enfeksiyonda 13'üncü sırada

Dünyada vaka sayısının en fazla olduğu ülkeler sıralamasında 13'üncü olan Meksika'da şimdiye kadar 1 milyon 825 bin 519 kişiye koronavirüs bulaştı. ABD'nin ardından en fazla vakanın tespit edildiği Hindistan'da ise 10 milyon 700 bin insan enfekte oldu.

Meksika'da ölüm vakalarına oranla enfeksiyon sayılarının çok düşük olmasının nedeni ülkede yapılan test sayısının çok az olması. Uzmanlar, Meksika'da ölüm vakalarının da bildirilenlerin çok daha üzerinde olabileceğini belirtiyor. Meksika resmi makamların verdiği bilgiye göre geçtiğimiz yılın 12 Aralık tarihine kadar bir yıl içinde, 2015- 2018 ortalamasından 275 bine yakın fazla ölüm gerçekleşti. 

Meksika'da koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları da başladı. BionTech/Pfizer'in gelişirdiği aşılardan ilk aşamada 650 bin dozun üzerinde satın alan Meksika, 24 Aralık'ta aşılama işlemini başlatan ilk Latin Amerika ülkesi oldu.

Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı

Bu arada Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Pazar gününden bu yana hafif şekilde Covid-19 semptomları göstermesi nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı. Sol popülist siyasetçi, virüsü hafife alması ve  koruyucu maskelere karşı mesafeli duruşuyla biliniyor. 

AFP,DW,dpa/TY, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Almanya'da koronavirüs ölümleri artıyor

Almanya'da koronavirüs nedeniyle bir gün içinde kaydedilen vefat sayısı ilk kez bini aştı. Alınan önlemlere rağmen vaka sayısında istenen düşüşün sağlanamaması nedeniyle Bakan Spahn tedbirlerin sürebileceğini ifade etti.  

Almanya'da en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

Almanya’da koronavirüs pandemisinin başından bu yana bir gün içindeki en yüksek can kaybı sayısı kaydedildi. Son 24 saat içinde 952 kişi virüse bağlı olarak hayatını kaybetti.  

ABD'de 1918'den sonraki en ölümcül yıl

ABD'de koronavirüsün etkisiyle ölüm oranlarında I.Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük artış kaydedilirken 2020'de toplam yıllık ölü sayısının ilk kez üç milyonu geçmesi bekleniyor.  

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