Korona ölümleri istatistiklere böyle yansıdı

Federal İstatistik Dairesi (Destatis), Almanya'da Ocak ayındaki ölümlerde son dört yıl ortalamalarına göre yüzde 18'lik artış kaydedildiğini bildirdi. 2017-2020 dönemi Ocak ayları ortalamasına göre ölenlerin sayısı 15 bin 925 artarak 103 bin 804'e yükseldi.

Koronavirüs ölümlerini istatistiklere daha hızlı bir şekilde yansıtabilmek amacıyla yeni bir yöntem uygulayan Destatis, son dört yılın ortalamaları ve korona ölüm ortalamalarını hesaplayarak tahmini değerler tespit ediyor. Daire, bu şekilde bir hafta içinde gerçekleşen ölümlerin dört hafta sonrası yerine bir sonraki hafta hesaplanmasının mümkün kılındığını belirtti.

Büyük bölümü 80 yaş üstü grupta

Ocak ayındaki ölümlerin büyük bölümünün 80 yaş üstü grupta gerçekleştiğine dikkat çeken Destatis, Ocak ayında bu yaş grubundaki ölümlerde yüzde 29'luk artış kaydedildiğini bildirdi. Buna göre Ocak ayında 80 yaş üstündeki ölümlerde 14 bin 464 kişilik artış oldu. 80 yaş altı gruptaki ölümlerde ise son dört yıl ortalamasına göre önemli bir değişiklik olmadığı, artış oranının yüzde 4'te kaldığı kaydedildi.

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadele konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) açıkladığı Covid-19 ölümleriyle karşılaştırma yapan Destatis, Ocak ayının ilk haftasında ölümlerde son dört yıl ortalamasına göre 4 bin 881 kişilik artış kaydedildiğini, aynı hafta RKI verilerine göre 4 bin 966 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirtti.

Aralık'ta tarihi zirve

Ölü sayısının 2020 yılı 21-27 Aralık döneminde zirveye ulaştığı ve son dört yıl ortalamasına göre 6 bin 620 kişi arttığı bildirildi. Aynı haftada laboratuvar teyitli Covid-19 ölümlerinin sayısı da 5 bin 453 olarak kaydedildi.

Aralık ayında ölü sayısı yüzde 31'lik artışla toplam 106 bin 607 kişiye ulaştı. Bu rakamın, Hongkong grip pandemisinin hüküm sürdüğü 1969 yılından bu yana bir aralık ayında kaydedilen en yüksek ölü sayısı olduğu bildirildi.

DW,AFP/BK,EC

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