Alman Korgeneral Breuer'den saldırı uyarısı

Alman ordusu Bundeswehr komutanlarından Korgeneral Carsten Breuer, Almanya'da sadırıların ve ülke dışından ülkeye nüfuz etme çabalarının artabileceği uyarısında bulundu.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Breuer, "Biz karargâhta özellikle hibrit tehditler üzerinde duruyoruz. Bu tam olarak barış anlamına gelmeyen ancak savaşta olma olarak da tanımlanamayacak bir durum" dedi. Almanya'ya yönelik tehditlerin "askerleri ve tankları ile ülkeye saldıran bir düşman ordusu" olmadığını ifade eden Breuer, "Ancak altyapıya yönelik saldırılar, siber saldırılar veya kışlalar üzerinde uçan dronelar şeklinde ülkeye nüfuz etme çabaları mevcut" dedi. Breuer, halkın devlete yönelik güvenini sarsmaya ve orduda tedirginlik oluşturmaya yönelik girişimlerin de bu bağlamda değerlendirilebileceğini ifade etti.

Ülkedeki güvenlik kurumlarının bu tehdit ortamına hazırlıklı olması gerektiğini ifade eden Bundeswehr komutanı, "Her trafo merkezi, her santral, her doğal gaz hattına saldırı düzenlenebilir, buralar olası bir hedef olabilir. Almanya güvenlik makamları ile birlikte nerelerin saldırılara hedef olabileceği, olası senaryoların neler olabileceğini gözleri ve kulakları açık şekilde değerlendirmeli" ifadelerini kullandı. Sınırlı olan güçlerin tehdit altındaki yerlere yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Breuer, "Her elektrik direğini koruyamazsınız" diye konuştu.

Nükleer saldırı uyarısı

Rusya'nın nükleer saldırı tehditlerinin hafife alınmaması gerektiğini ifade eden Korgeneral Breuer, "Bizim hayat tarzımız, değerlerimiz ve tüm toplum tehdit altında" dedi. Breuer, "Bütün bunlardan vazgeçmek istemiyorsak tehditleri ciddiye almalıyız. Ancak sağduyulu kalmalı ve soğukkanlılığımız korumalıyız" uyarısında bulundu.

Korgeneral Carsten Breuer, Bundeswehr'in ülke savunması ve yurt içi askeri faaliyetlerinden sorumlu birimine komuta ediyor. Doğrudan Savunma Bakanlığı'na bağlı olan ve 1 Ekim tarihinde göreve başlayan bu birim ordu komutasının sivil savunmada rol alacak askeri güçlerin sevk ve idaresinden sorumlu. Ayrıca diğer devlet kurumlarına verilecek destek, felaket durumunda yapılacak yardımlar, sivillerle asker arasındaki işbirliği gibi konular da bu birimin görevleri arasında.

Almanya'nın kuzeyinde demiryolu trafiği dün felce uğradı. Fotoğraf: Bodo Marks/dpa/picture alliance

Sabotaj açıklaması

Almanya'nın kuzeyinde dün telsizle iletişim sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle demiryolu seferlerine dört saat ara verilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaşım Bakanı Volker Wissing, aksaklığın Berlin ve Kuzey-Ren Vestfalya'da iki yere düzenlenen sabotaj sonucu meydana geldiğini açıkladı. Bakan, "Demiryolu ulaşımı için vazgeçilmez nitelikte olan kablolar bilinçli ve kasıtlı bir şekilde kesilmiş" dedi. Bakan, Alman Demiryolları'nın (DB), bir saldırıya hedef olduğunu söyledi.

Polisten yapılan açıklamada da, Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya’da bulunan trenler arası telsiz iletişim ağını sağlayan merkez kabloların kesildiği ifade edilmişti.

Almanya'nın kuzeyindeki demiryolu seferlerine ara verilmesinin nedeninin sabotaj olduğunun tespit edilmesinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Faillerin kimliği ve saldırının nedenleri konusunda şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Reuters,dpa/BÖ,EC