Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı

Konya'da Dedeoğulları ailesinden yedi kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek, kaçan katil zanlısı Mehmet Altun bugün Bozkır ilçesinde dağlık arazide yakalandı.

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır" denildi.

Mehmet Altun'un, kiraladığı aracı kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde bıraktığı, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta saklandığı belirtildi. Saldırının ardından bu alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) katıldığı arama çalışmalarının beşinci gününde Mehmet Altun saklandığı yerde yakalandı. Altun'u gözaltına alan ekipler, şüpheliyi emniyete götürdü.

Yedi kişi katledildi

Cuma günü gerçekleşen olayda Dedeoğulları ailesinin yaşadığı eve gelen Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkan tabancayla ateş etmişti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirmişti. Polis, yaptığı incelemede, zanlının yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını, saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptamıştı. Zanlının gerçekleştirdiği katliam Dedeoğulları'nın evlerine yerleştirdiği kamera tarafından görüntülenmişti.

Zanlının daha önce aileye yönelik 12 Mayıs'taki ilk saldırıda tutuklanan Lütfi Keleş'in kayınbiraderi olduğu öğrenildi.

Dedeoğulları ailesinin hayatta kalan ferdi Çetin Dedeoğulları, savcılıkta verdiği ifadede 2010'daki husumetin karşı aileden Lütfi Keleş'in "Kürtlere küfretmesi" olayıyla başladığını aktarmıştı.

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, "Bu saldırının geleceği belliydi, uyardık" demiş ve saldırının "ırkçı saikle" yapıldığını da ifade etmişti.

DHA, DW/DBN, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe