 Komedyen Böhmermann Merkel’e dava açtı | ALMANYA | DW | 02.04.2019

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ALMANYA

Komedyen Böhmermann Merkel’e dava açtı

Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tartışmalı şiiri hakkında yaptığı değerlendirmeden dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel’e dava açtı.

Jan Böhmermann

Jan Böhmermann

Alman komedyen Jan Böhmermann, 2016 yılında ilk kez televizyonda okuduğu ve ardından Almanya ile Türkiye arasında krize yol açan tartışmalı Erdoğan şiiri nedeniyle yine adalet makamlarına gidiyor.

Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tartışmalı şiiri hakkında yaptığı değerlendirmeden dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e dava açtığı bildiriliyor. Tagesspiegel gazetesinin, Berlin İdare Mahkemesi'nin sözcüsüne dayanarak verdiği haberinde, komedyenin Merkel'in şiir hakkındaki eleştirileri geri almasını talep ettiği kaydediliyor. Davanın 16 Nisan tarihinde görüleceği bildiriliyor.

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Alman komedyen Böhmermann, Erdoğan şiirinin kısmen yasaklanmasına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Böhmermann’ın avukatı, temyiz davasına onay verilmemesine karşı Federal Adalet Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı. (22.01.2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman komedyen Böhmermann’ın şiirine karşı açtığı temyiz davası sonuçlandı. Mahkeme, şiirin tamamen yasaklanması yönündeki talebi reddetti. Ancak şiir hakkındaki kısmi yasak da kaldırılmadı. (15.05.2018)

"Yabancı devlet adamlarına hakaret" suçuna ilişkin 103'üncü maddenin Ceza Kanunu'ndan çıkartılmasına dair düzenleme yürürlüğe girdi. Madde Erdoğan ile Böhmermann arasındaki dava sürecinde tartışma konusu olmuştu. (01.01.2018)

Merkel'e yönelik suçlama

Almanya Başbakanı Merkel de şiiri "bilinçli olarak kırıcı bir metin” şeklinde tanımlamıştı. Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz'in 2017 sonbaharında başbakanlığa gönderdiği ve Tagesspiegel gazetesinin de elinde bulunan mektupta ise, Merkel şiirle ilgili yapmış olduğu eleştirilerle "önyargıya eşit sayılan bir yargısal değerlendirme yapmakla” itham ediliyor. Mektupta, hukuki süreç devam ederken Merkel'in kamuoyuna bu tür bir açıklama yapma hakkı bulunmadığı ve yürütmenin başı olarak yaptığı bu açıklamayla "kuvvetler ayrılığının temel prensiplerini çiğnediği” savunuluyor.

Şiir iki devlet arasında gerilim yaratmıştı

Böhmermann, 31 Mart 2016'da Alman İkinci Televizyonu'nda (ZDF) yayınlanan "Neo Magazin Royale” adlı programda okuduğu Erdoğan şiiri ile Almanya'da izin verilen hiciv ile yasak olan hakaret arasındaki farkı göstermek istediğini söylemişti. Şiir, Almanya ile Türkiye arasında diplomatik gerginliğe yol açmış, Erdoğan şiirin hakaret içerikli olduğunu gerekçe göstererek yasaklanması talebi ile komedyene dava açmıştı.

Hamburg Eyalet Mahkemesi Şubat 2017'deki kararında, Böhmermann'ın Erdoğan ile ilgili şiirinin "hakaret içerikli ve onur kırıcı” olduğuna hükmettiği bazı bölümlerini yasaklamıştı. Bunun üzerine Böhmermann, Erdoğan şiirinin kısmen yasaklanması kararına itiraz ederek, temyize başvurmuş, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi de, Mayıs 2018'de şiiri kısmen yasaklayan bir alt mahkemenin kararını onamıştı. Böylelikle, 24 mısralık şiirin 18 mısrasının bir kez daha okunması yasaklanmıştı.

Ancak aynı mahkeme, Erdoğan'ın şiirin tamamen yasaklanması talebini reddetmişti. Mahkemenin hâkimi, şiirin geri kalan kısmının hiciv olduğunu ve Erdoğan’ın bunu bu şekilde kabul etmesi gerektiğini belirtmiş ve temyiz yolunu kapatmıştı.

AFP/AÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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