Kolombiya'daki saldırıya FARC'tan kınama

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir polis akademisine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az dokuz kişinin öldüğü, 54 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, yerel saatle 9.30 sularında yaklaşık 80 kilogram patlayıcı yüklü araçla General Santander Polis Akademisi'ne giren saldırganın isminin Jose Aldemar Rojas Rodriguez olduğunu belirtti. Şüphelinin patlamada öldüğü tahmin ediliyor.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir Panama ve bir Ekvador vatandaşının da bulunduğu açıklandı. Olay, son 10 yılda Bogota'da asker ya da polisin hedef alındığı en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

"Cezasız kalmayacak"

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, olay yerinde yaptığı açıklamada, saldırının planlayıcılarının bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını ve gerçekleştirilen "bu akıl dışı terör eyleminin cezası kalmayacağını" söyledi. "Bu sadece genç güvenlik görevlilerine yönelik bir saldırı değil. Bu toplumun tümüne yönelik bir saldırı" ifadesini kullanan Duque, "Bizi mağlup edemeyecekler" dedi.

FARC'tan kınama

Kolombiya, yıllardır bu denli büyük bir saldırıya sahne olmamıştı. Devlet Başkanı Duque'nin selefi Juan Manuel Santos, geçmişte ülke genelinde birçok saldırı düzenleyen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 yılında barış anlaşması imzalamıştı. Duque ise daha küçük bir örgüt olan ve yaklaşık bin 500 savaşçısı bulunan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yürütülen barış görüşmelerini askıya almıştı. Duque, gerçekleştirdiği insan kaçırma eylemlerini ve saldırıları sonlandırana dek ELN ile masaya oturmayacağını açıklamıştı.

Şu an siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdüren FARC, Bogota'daki polis akademisini hedef alan saldırıyı kınadı. Hükümeti "savaş yanlısı histerilere ve militarist çözümlere" boyun eğmemeye çağıran FARC'tan yapılan açıklamada, "diyalog yoluyla barış" sağlanması gerektiği belirtildi.

FARC temsilcisi José Lisandro Lascarro, gerçekleştirilen saldırıyı, "siyasi çözüme karşı bir provokasyon" olarak niteledi ve ELN ile varılabilecek olası bir anlaşmayı engellemeyi amaçladığını ifade etti.

DW,AP,dpa/CÖ,AÜ

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