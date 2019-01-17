 Kolombiya′daki bombalı saldırıyı ELN üstlendi | DÜNYA | DW | 21.01.2019

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DÜNYA

Kolombiya'daki bombalı saldırıyı ELN üstlendi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir polis akademisine düzenlenen bombalı saldırıyı Marksist örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi.

Kolumbien Anschlag auf Polizeischule in Bogota (Getty Images/AFP/S. Mendoza)

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir polis akademisine geçen perşembe günü düzenlenen ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyı Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi. Marksist örgütten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine yönelik bu saldırının, "savaş hukukuna uygun olduğu" ve "muharip olmayan" can kaybının bulunmadığı belirtildi.

Polis akademisinin bomba yüklü bir araçla hedef alındığı saldırının ardından Kolombiya hükümeti, şüphelinin bir ELN üyesi olduğunu açıklamıştı. Yaşları 18 ile 23 arasında değişen 20 polis akademisi öğrencisi ve saldırgan dâhil 21 kişinin öldüğü patlamada onlarca kişi de yaralanmıştı.

Şiddet karşıtı yürüyüş

Saldırı nedeniyle Pazar günü ülkenin birçok kentinde şiddet karşıtı yürüyüşler düzenlendi. Eylemlere katılan binlerce Kolombiyalı "Korkak katiller" ve Artık terör istemiyoruz" sloganları atarak saldırıyı kınadı. Yürüyüşlerde göstericilerin güvenlik güçlerine sarılıp çiçek verdiği görüldü.

Bogota'daki yürüyüşe hükümet ve muhalefetten çok sayıda siyasetçi de katıldı. Saldırıda ölen polis akademisi öğrencileri için başkentteki bir katedralde anma töreni de düzenlendi. Törene katılan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Bugün Kolombiya sana sesleniyor ve 'Yeter' diyor ELN. Artık terör yok. Kolombiya bu suçu yenmek için bir araya geldi" dedi.

Kolumbien Bogota Demonstration gegen Terrorismus und Gewalt

Askıya alınan barış süreci

Kolombiya, yıllardır geçen haftaki kadar büyük bir saldırıya sahne olmamıştı. Devlet Başkanı Duque'nin selefi Juan Manuel Santos, geçmişte ülke genelinde birçok saldırı düzenleyen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 yılında barış anlaşması imzalamıştı. Duque, iktidara geldikten sonra, Santos'un daha küçük bir örgüt olan ELN ile 2017 başında Küba'da başlattığı barış görüşmelerini ise askıya almıştı. ELN'ye yönelik sert politikalardan yana olan ve bu yönde verdiği seçim vaatleri doğrultusunda hareket eden Duque, müzakere masasına dönmek için örgütün elindeki rehineleri serbest bırakmasını ve artık saldırı gerçekleştirmemesini şart koşmuştu.

Yaklaşık bin 500 savaşçısı bulunan ELN, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

DW,AFP,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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