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ELN üyesi Pablo Beltran (en solda) ve Kolombiya Barış Yüksek Komiseri Danielo Rueda (sağdan ikinci)
ELN üyesi Pablo Beltran (en solda) ve Kolombiya Barış Yüksek Komiseri Danielo Rueda (sağdan ikinci)Fotoğraf: Pedro Rances Mattey/dpa/picture alliance
ÇatışmalarKolombiya

Kolombiya ELN ile barış görüşmelerine yeniden başlıyor

2 saat önce

Kolombiya'da hükümet ile Marksist gerilla örgütü ELN arasındaki barış görüşmeleri Pazartesi günü yeniden başlıyor.

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Kolombiya’da hükümet ile Marksist gerilla örgütü ELN arasında 2019 yılında kesilen barış görüşmeleri yeniden başlıyor. Konuyla ilgili Kolombiya Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) barış delegasyonu üyesi Pablo Beltran’ın imzaladığı ortak bir açıklama yayınlandı. Açıklamada barış müzakerelerine 21 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra Caracas kentinde devam edileceği belirtildi. Ayrıca "Kolombiya halkının barış sürecinde ve demokrasinin inşasında ilerlenmesine derin bir arzu duyduğunun farkındayız" ifadelerine yer verildi.

Görüşmeler bombalı saldırıyla kesilmişti

Kolombiya’da hükümet ile ELN arasındaki barış görüşmeleri 2016 yılında eski Devlet Başkanı Manuel Santos döneminde başlamıştı. Görüşmeler, 2019’da muhafazakar devlet başkanı Ivan Duque döneminde ELN'nin başkent Bogota’da bir polis akademisine bombalı araçla düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla kesilmişti. Kolombiya'da ağustos ayında ilk kez, eski bir gerilla olan solcu Gustavo Petro devlet başkanlığına seçildi. Petro ülkedeki silahlı çatışmaları sona erdirmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söylemişti.

Cali'deki ELN üyeleri
Cali'deki ELN üyeleriFotoğraf: picture-alliance/dpa/C. Escobar Mora/EFE/dpa

ELN iki askeri serbest bıraktı

ELN bir iyi niyet gösterisi olarak Çarşamba günü, ay başında Venezuela sınırı yakınlarında kaçırdığı iki askeri serbest bıraktı. Taraflar henüz ateşkes ilan etmemekle birlikte Ekim ayında barış görüşmelerine devam etme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı. Barış görüşmelerinde Venezuela, Küba ve Norveç garantör ülke olarak rol oynuyor.

Ülkenin en büyük gerilla örgütü olan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile hükümet arasında 2016 yılında kalıcı bir barış anlaşması imzalanmıştı. Silah bırakan ve kendini fesheden FARC, bir yasal siyasi parti kurarak silahlı mücadeleyi sona erdirdi. Bunun üzerine ELN ülkedeki en güçlü gerilla örgütü haline geldi. 1964 yılında kurulan ELN bünyesinde yaklaşık 2 bin 500 savaşçı olduğu belirtiliyor. ELN üyelerinin Venezuela sınırında ve Pasifik bölgesinde etkili olduğu kaydediliyor.

AFP / EC, JD

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