Koca: Son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Covid-19 Tablosu'nu açıkladı. Buna göre Türkiye'de 24 saat içinde 9 bin 586 yeni koronavirüs vakası görüldü, 52 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 214 bin 196 korona testinin yapıldığı ülkede 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 63,08'i birinci doz aşısını yaptırdı. İki doz aşıyı da olanların oranı ise yüzde 34,86 olarak kaydedildi.

"Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık" diyen Koca "Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Koca ayrıca geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısının en çok arttığı illerin tablosunu da paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale oldu. Aşılamada oran olarak önde olan iller sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir. En son sırada yer alan iller ise en sonda Bitlis olmak üzere Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Diyarbakır.

DW / EC, BK

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