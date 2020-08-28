Koca: Ankara’da vaka artışı çok yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri paylaştığı basın toplantısında "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizlik bizi bu eşiğe getirdi" ifadelerini kullandı.

Koca "salgının kontrol dışına çıktığını söyleyemeyiz" derken, başkent Ankara'da vaka artışının çok yüksek olduğunu vurguladı. Bakan bu artışa neden olarak bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinlikleri gösterdi.

En fazla vaka Ankara‘da

Sağlık Bakanı Koca, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri'nin halen yüksek riskli iller arasında bulunduğunu dile getirdi. Vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu belirten Koca, bu kentte İstanbul'dan iki kat fazla vaka kaydedildiğini vurguladı. Ankara özelinde farklı tedbirler alındığını da kaydeden Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle bu anlamda alım söz konusu olacak. (Ankara'da) Kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz" dedi.

Koca "Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor" diyerek güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Bugün itibariyle bin 596 yeni vaka olduğunu ve 45 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Koca, ağır hasta sayısının bin 17 olduğunu kaydetti.

Daha fazla grip aşısı

Bakan, koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesinin mümkün olduğunu ancak bu duruma karşı yeni tedbirler aldıklarını ifade ederek, "mücadelemizin boyutu değişecek" dedi. Bu yıl daha fazla grip aşısı yapılacağını ve bu konuda bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Koca, geçen yıla göre üç hatta dört kat daha fazla grip aşısı tedarik edileceğini belirtti.

Sağlık personelinin durumuna da değinen Bakan, şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanın virüse yakalandığını ve 52 sağlık çalışanının salgında yaşamını yitirdiğini kaydetti. Bakan, 2019 yılında Türkiye'de toplam 297 bin 275 ölüm olduğunu ve 2020'de yıllık yüzde 2,2 artışla 303 bin 815 ölüm vakası beklendiğini belirtti. Ancak ilk sekiz ayda, Covid-19 harici 303 bin 262 ölüm gerçekleştiğini belirten Bakan, bu ölüm vakalarına 6 bin 370 Covid-19 sebepli ölümler de eklenince, rakamın 309 bin 632'ye yükseldiğini vurguladı.

DW / SSB,ET

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