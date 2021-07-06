Koca: Üç kişide Delta Plus görüldü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Delta Plus 3 farklı ilde 3 kişide görüldü. Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. Bu kişilerin genel durumlarının iyi olduğunu ve ayakta takip edilen hastalar olduğu bilgisini veren Koca, söz konusu kişilerin aşılı olmadıklarını ifade etti. Delta sayılarının giderek arttığını söyleyen Koca, "284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu" dedi. Koca, bu varyantların bulaştığı kişilerin birbirleri ile temaslarının olmadığını da söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Şu an vatandaşın ve kendilerinin odaklanması gereken konunun aşı olduğunu kaydeden Koca, toplumsal bağışıklığın aşıyla sağlanabileceğine ve en az yüzde 70 oranında aşılanmanın gerekli olduğuna dikkat çekti. Koca, bazı illerde aşılama sayılarının düşük olduğunu, bunun sebebinin ise aşı ulaştırılamaması ya da gelenlere aşı yapılmaması olmadığını, ilgili sağlık kuruluşlarının mobil ekiplerin sayılarını artırıp vatandaşın ayağına giderek aşı yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Koca, bayramda bir hareketlilik olacağını ve bu nedenle bayram öncesi aşılanması gereken 18 yaş üzeri vatandaşların en az yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini de anlattı. Koca, "O nedenle de illeri sınıfladık. Yüzde 75'in üzeri mavi, yüzde 65'in üzeri sarı, yüzde 55'in üzeri turuncu, yüzde 55'in altındakiler ise kırmızı şeklinde. Bütün iller nüfusuna göre nerede olduğunu görecek. Herkesin, ilinde toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığını görebilir ve biliyor olması gerekiyor" dedi.

Yeni aşılar geliyor

Bakan Koca, ayrıca Türkiye'ye 35,5 milyon doz BioNTech aşısının geldiğini, Perşembe günü 1,5 milyon doz daha geleceğini ifade etti. Ellerinde de 8 milyona yakın aşılarının bulunduğunu ve aşı açısından sorunlarının olmadığını söyleyen Koca, "Uğur (Şahin) Hoca da bayramdan sonra gelecek, konuşuyoruz" dedi.

Koca, Temmuz ayında sözleşme gereği 26 milyon doz aşının daha geleceğini belirterek "Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor, elimizdeki doz da yeterli. Ayrıca Sinovac'la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu, dün 1,5 milyon daha geldi, çarşamba günü 1,5 milyon daha gelmiş olacak 37 milyon olacak. Gelmeye devam ediyor, elimizde Sinovac da var" diye konuştu.

"Bayramda ekstra tedbir yok"

Türkiye'yi ziyaret eden turistler için uygulanan tedbirler hakkında da bilgi veren Koca, "Biz diyoruz ki aşı karnesi olan veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden test istemiyoruz; ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR istiyoruz" dedi. Bakan Koca ayrıca Kurban Bayramı için ekstra bir tedbir uygulanmayacağını da ifade etti.

Bakan Koca, 3'üncü doz aşının faz çalışmalarında gönüllü olanlar dahil açıldığını da hatırlatarak "Gönüllü olan 2 doz yaptırdıysa benzer şekilde 50 yaş üstü herkes, sağlık çalışanı ise veya 50 yaş üstündeyse açılmış oldu. Orada problem yok. 50 yaşı Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere onlara da üçüncü dozu açmış olacağız" diye konuştu. Bakan Koca, geçici koruma altındaki kişiler dahil bir şekilde oturumu olan herkesin aşılandığını söyledi.

DHA/HS,EC

Deutsche Welle Türkçe