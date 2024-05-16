Kobani davasında kim ne kadar ceza aldı?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 yıldır süren Kobani davasında arasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın bulunduğu 24 sanığa mahkûmiyet kararı verdi. Demirtaş 42 yıl, Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in bulunduğu 12 sanık ise beraat etti. Diğer yandan Kobani olayları sırasında hayatını kaybeden Yasin Börü'nün arasında bulunduğu 6 kişinin ölümüyle ilgili ise 36 sanık hakkında beraat kararı verildi.

28'i tutuklu 108 sanık hakkında süren Kobani davasının karar duruşması, Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki büyük duruşma salonunda yapıldı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davada, 130 sayfalık kararın okunma işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Kararın okunduğu sırada davadaki tüm avukatlar, protestolar eşliğinde salonu terk etti. Mahkeme başkanı, sanıkların ve avukatların olmadığı boş salona kararı okudu.

12 sanık beraat etti

Mahkeme, DEM Parti TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, eski HDP'li siyasetçiler Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Bircan Yorulmaz, Gülser Yıldırım, İbrahim Binici, Can Memiş, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Emine Beyza Üstün, Sibel Akdeniz'in tüm suçlardan beraatine karar verdi.

Yasin Börü'nün ölümüne beraat

Mahkeme, Kobani olayları sırasında Yasin Börü'nün arasında bulunduğu 6 kişinin ölümü ve onlarca kişinin yaralanmasına ilişkin Demirtaş'ın arasında bulunduğu 36 sanığın da suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaptığı konuşmalarda Yasin Börü ve arkadaşlarının ölümü konusunda Demirtaş ve dönemin HDP'li siyasetçilerini suçlamıştı.

Fotoğraf: Reuters/U. Bektas

Demirtaş'a 42 yıl hapis cezasının ayrıntıları

7,5 yıldır cezaevinde olan Selahattin Demirtaş ise toplamda 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş, bu kapsamda "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Demirtaş'ın duruşma sırasındaki tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek cezada herhangi bir indirime gitmedi. Bu suçtan Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, suç işlemeye tahrik etme iddiasıyla da Demirtaş'ın 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Demirtaş'a çeşitli konuşmaları nedeniyle 4 ayrı silahlı terör örgütü propagandası suçundan ise toplamda 10 yıl hapis cezası verildi. Bu cezalardan biri de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Van'da 1 Ağustos 2016 düzenlenen "Darbeye hayır, demokrasi hemen" mitinginde yaptığı bir konuşma nedeniyle verildi.

Demirtaş, halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 1 yıl 6 ay, yasa dışı gösteriye kışkırtmak suçundan 3 yıl hapis, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine muhalefet suçundan 1 yıl 6 ay, suçu ve suçluyu övmeden ise 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Böylece Demirtaş 10 ayrı suçtan mahkûm edildi.

Kandil'deki çözüm süreci fotoğrafına beraat

Demirtaş'a 2015 yılında çözüm süreci kapsamında Kandil'de PKK yöneticileriyle fotoğraf çektirmesi nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan ise "Fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" nedeniyle beraatine hükmedildi. Demirtaş, toplamda 32 suçlamadan beraat etti. Demirtaş'a bazı konuşmalarından ise "Suç olsa dahi yasama sorumsuzluğu kapsamında kaldığı" gerekçesiyle beraat verildi.

Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ise toplamda 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçun 18 yılını, devletin birliğine ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım suçu oluştururken, 4 yıl 6 ay ise halkı suç işlemeye tahrikten verildi. Üç ayrı terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Yüksekdağ, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten 2 yıl, seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten ise 3 ay hapis cezası aldı.

Ahmet Türk'e 10 yıl

Davanın tutuksuz sanığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mesut Bağçık, Nezir Çakan, Aynur Aşan ve Ayşe Yağcı, silahlı terör örgütü suçundan 9'ar yıl, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl hapis, Zeynep Ölbeci, silahlı terör örgütünden 9 yıl, propaganda suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu siyasetçiler, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan ise beraat kararı verdi.

DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, mahkeme kararını tanımadıklarını dile getirdi Fotoğraf: Alican Uludag/DW

Beş sanık tahliye edildi

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Sebahat Tuncel 12 yıl, Ayla Akat Ata 9 yıl 9 ay, Ayşe Yağcı 9 yıl, Gültan Kışanak 12 yıl, Meryem Adıbelli 9 yıl hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme, bu sanıkların cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak kararla birlikte tahliyesine hükmetti. Bu sanıklar, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan ise beraat etti.

Devletin birliğini bozma suçundan kimler ceza aldı?

Ali Ürküt, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma eylemine yardım suçundan 13 yıl 4 ay, suç işlemeye tahrikten ise 3 yıl 9 ay olmak üzere 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski HDP'li siyasetçi Alp Altınörs, Cihan Erdal ve Bülent Barmaksız, Pervin Oduncu, Zeki Çelik, Zeynep Karaman, Nazmi Gür hakkında aynı suçlardan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay, Günay Kubilay, İsmail Şengül ve Dilek Yağlı'ya ise aynı iki suçtan ayrı ayrı 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, bu kararları oy birliğiyle aldı. Arasında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu firari 72 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Bundan sonra ne olacak?

Mahkemenin bu kararına karşı sanıkların ve Cumhuriyet savcısının itiraz etme hakkı bulunuyor. İtirazları ise önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi değerlendirecek. İstinaf'ın kararının ardından ise son temyiz mercii olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kobani davasıyla ilgili son kararı verecek.

Dosyası ayrılan firari sanıklar hakkındaki dava ise Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

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