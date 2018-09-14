 Koalisyon ortağı CSU Bavyera′daki seçimlere hazırlanıyor | ALMANYA | DW | 15.09.2018

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ALMANYA

Koalisyon ortağı CSU Bavyera'daki seçimlere hazırlanıyor

CSU lideri Seehofer, Bavyera eyaletinde yapılacak seçimlerde iyi bir sonuç alabilmek için iyimser olunması çağrısında bulundu. Seehofer, parti kongresindeki konuşmasında mülteci siyasetine ilişkin mesajlar da verdi.

CSU-Parteitag und Wahlkampfkundgebung (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Almanya'da koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Cumartesi günü Münih’te yaptığı parti kongresinde Bavyera eyaletinde 14 Ekim'de yapılacak seçimler için programını tanıttı ve seçim kampanyasının son aşamasını başlattı.

Parti lideri Horst Seehofer yaptığı konuşmada, kamuoyu yoklamalarında alınan sonuçların cesareti kırmaması gerektiğini söyledi. Seehofer, "Önümüzdeki dört hafta içinde kaygı yerine iyimserliğe, yakınmalar yerine birlikteliğe, rahatlık yerine harekete ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. “Seçim kampanyasının başındaki durumlarının hiç de kötü olmadığını” belirten Seehofer, "gelecek dört hafta boyunca iyi bir sonuç alabilmek için kararı etkileyecek her şeyi yapacaklarını” söyledi.

Bavyera eyalet Başbakanı Markus Söder de, CSU'nun tarihindeki en düşük oy oranının “güzel olmadığını, ancak partinin uyanması için bir mesaj” olabileceğini söyledi.

Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) kardeş partisi olan CSU, sadece Bavyera eyaletinde örgütlü bulunuyor. Yapılan son kamuoyu yoklamaları, yaklaşık 70 yıldır eyalette iktidarda olan CSU’nun oylarının yüzde 35’e düştüğünü gösteriyor. Eyalette 2013 yılında yapılan seçimlerde, CSU oyların yüzde 47,7'sini almıştı.

İtalya ile anlaşma konusunda iyimser

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuşmasında göç ve mülteci siyaseti konusunda da mesajlar verdi. Seehofer, İtalya’da iltica başvurusunda bulunduktan sonra Almanya’ya gelen sığınmacıların İtalya’ya geri gönderilmesini öngören anlaşmanın imzalanacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. Seehofer, “bunu başaracaklarını” dile getirdi.

İspanya ve Yunanistan ile benzer anlaşmalar imzalandığını hatırlatan Seehofer, İtalya ile de benzer bir mülteci anlaşması üzerinde uzlaşma sağlandığını ifade etti. Seehofer, ancak bu anlaşmayı kendisinin ve İtalya İçişleri Bakanı Salvini’nin henüz imzalamadığını belirtti. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, anlaşmayla ilgili “bazı noktaların açıklığa kavuşturulmasını beklediğini” açıklamıştı.

Nitelikli göç için yasal düzenleme hazırlıkları

Horst Seehofer, konuşmasında Almanya’ya nitelikli göçmenlerin gelmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılmasından yana olduğunu tekrarladı. İçişleri Bakanı olarak yeni bir göç yasası hazırlamak istediğini belirten Seehofer, bu şekilde nitelikli göçmenlerin yasal yollardan Almanya’ya gelmesini sağlayacaklarını söyledi. Seehofer, ancak bunun ülkenin kapılarının herkese açık olacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Seehofer, "Kalifiye elemanlara yönelik göç yasası, istihdam piyasasına nitelikli göçü sağlayacak, iş ve işçi bulma kurumuna değil” dedi. Seehofer, Almanca'ya hakim olmak, mesleki nitelik ve göçmenlerin kendi geçimlerini sağlayabilmeleri gibi ön şartları sağlayanların Almanya’ya gelebileceğini ifade etti.

dpa,rtr/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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