Koalisyon helikopterleri Kobani üzerinde devriye uçuşu yapıyor

Akçakale'de düne kadar aralıksız devam eden obüs topu atışları, gece saatlerinde medyaya düşen bir haberin ardından kesildi. Habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Kobani'deki Miştanur tepesindeki, ABD ve koalisyon askerlerinin bulunduğu gözlem noktasını vurmuştu. Haber, kısa sürede Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. ABD de obüs toplarının üsse yakın noktalara düştüğünü açıkladı.

Sabahın erken saatlerinde Kobani'nin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine doğru yola çıkıyoruz. İki ilçe arasındaki yaklaşık bir saatlik yolculuk sırasında sınıra tank taşıyan 10 kadar TIR, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarını taşıyan pikaplar ve içi askerlerle dolu zırhlı personel taşıyıcılarla karşılaşıyoruz.

Karayolu üzerindeki hareketlilik, dün geceden itibaren devam eden sessizliğin yerini kara harekatına bırakacağını düşündürüyor.

Bir saatlik yolculuğun ardından Suruç ilçesine varıyoruz. Kobani sınırındaki ilçede hayat normal akışında devam ediyor. Toprak yol üzerinden, tarlaların ve zeytin ağaçlarının arasından Mürşitpınar'daki, Kobani'ye hakim bir tepeye çıkıyoruz. Dün gece vurulduğu iddia edilen ABD üssü karşımızda duruyor. Tepeden yaklaşık iki bin metre uzağımızdaki Kobani merkezini rahatlıkla görebiliyoruz. Kentin içerisinde araçların ve insanların hareketini izliyoruz. Hayat, Kobani'nin iç bölgelerinde normal seyrine devam ediyor. Ancak yerel kaynaklardan, Kobani'de dün anonslar yapıldığını ve sınır hattındaki sivillerden iç bölgelere yerleşmelerinin istendiğini öğreniyoruz.

Kobani yakınındaki ABD üssü

Koalisyona ait İHA'lar Kobani üzerinde

Kenti daha yakından görebilmek için bu defa Mürşitpınar'ın sınıra çok daha yakın mezralarına geçiyoruz. Köylülere dün gece neler yaşandığını soruyoruz.

Çiftçilikle uğraşan 50'li yaşlarındaki B.D., gece üssün vurulduğuna dair haberler geldikten sonra karşılıklı silah seslerinin duyulduğunu söylüyor. Türkiye'den atılan obüs topları, Kobani'den gelen havan toplarıyla karşılık bulmuş. Bir süre de otomatik ağır silahlarla karşılıklı atışlar devam etmiş. Ta ki koalisyon güçlerine ait jet Kobani üzerinde uçmaya başlayana dek.

Koalisyon jetlerinin Kobani üzerinde seyir etmelerinin ardından iki taraftan da atılan toplar kesilmiş.

Karşılaştığımız bir başka köylü, sınırda yaşayan Suruçluların evlerini terketmek zorunda kaldığını anlatıyor. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle köylülere baskı yapsa da, büyükbaş hayvanlarını yanlarında götüremeyecek olanlar evlerini terketmemiş.

Dün geceden bu yana herhangi bir top atışı yapılmayan Kobani sınırında koalisyona ait iki helikopterler kesintisiz olarak devriye turları atarken, insansız hava araçları da sınır hattını tarıyor.

Tunca Öğreten

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