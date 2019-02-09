Kim'in taklitçisi Vietnam'dan sınır dışı edildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek zirveye ev sahipliği yapacak olan Vietnam, ilginç bir sınır dışı olayına sahne oldu.

Kim'in taklidi olarak ünlenen ve söz konusu zirve için Vietnam'ın Hanoi kentinde olan Avustralyalı komedyen Howard X, bu ülkeden sınır dışı edildi. Gerçek adı Lee Howard Ho Wun olan oyuncuya Hanoi'de kaldığı otelden havalimanına kadar üç Vietnamlı yetkili eşlik etti.

Howard X, geçen Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit eden Kanadalı Russell White ile birlikte Hanoi Opera Evi'nin önünde poz vererek liderlerin zirvesini günler öncesinden canlandırmıştı. İkili, bu buluşma sonrası Vietnam polisi tarafından kısa süreliğine gözaltına alınıp sorgulanmıştı.

"Diktatörler hicivden korkuyor"

Howard X, Pazar günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Vietnamlı yetkililerin kendisine vizesinin geçersiz olduğunu söylediğini ve bu nedenle sınır dışı edileceğini duyurdu. Avustralyalı oyuncu, "Bu olay, diktatörlüklerin, hicvin her türlüsünden korktuğunu ispat ediyor. Hiciv, diktatörlüklere karşı güçlü bir silahtır" ifadesini kullandı.

Howard X, Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere havalimanına götürülmeden önce otel önündeki gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Asıl sebep, Kim Jong Un'a benzeyen bir yüzümün olması. Gerçek suç bu" dedi. Howard X, "Ama mizah anlayışı olmayan bir tek parti devletinden ne beklersiniz ki?" diye ekledi.

Vietnamlı yetkililer, Trump'ın taklitçisi White'ın ise bir daha halk arasında kostümle dolaşmaması şartıyla Hanoi'de kalmasına izin verdi.

Kim ve Trump'ın ilk buluşması Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşmişti.

Hanoi'deki zirve, Kuzey Kore lideri Kim ve ABD Başkanı Trump'ın ikinci buluşması olacak. Liderler ilk olarak geçen yaz Singapur'da bir araya gelmişti. Kim ve Trump, geçen yıl yılki buluşmada olduğu gibi bu zirvede de Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu ele alacak.

Kore Savaşı'nın resmen sonlandırılması

Güney Kore'den bugün yapılan açıklamada ise ABD ve Kuzey Kore'nin bu hafta, Kore Savaşı'nın resmen sonlandırılmasına dair bir açıklama yapılması konusunda anlaşmaya varabilecekleri belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In'in sözcüsü, olası bir anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanırım bu mümkün" ifadesini kullandı.

ABD ve Kuzey Kore'nin yapacağı öne sürülen açıklamanın hangi formda olacağının netleşmediğini belirten sözcü, "Birçok yöntem var ve hükümetimiz savaşın sonlandırılmasına dair tüm formları memnuniyetle karşılar" dedi. Güney Koreli sözcü, böyle bir anlaşmanın, daha da önemlisi Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin çabaları hızlandıracağını sözlerine ekledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u Vietnam'a taşıyan tren Pyongyang'dan 23 Şubat Cumartesi günü hareket etti.

Kim trenle gidiyor

Kuzey Kore lideri Kim, zirveye ev sahipliği yapacak olan Vietnam'a trenle gidiyor. Kim'i taşıyan zırhlı tren, bugün öğleden sonra saatlerinde Çin'in güneydoğusundaki Hunan eyaletine vardı. Kim'in yarın Vietnam'a ulaşarak üç günlük tren yolculuğunu tamamlaması bekleniyor. Kim, Kuzey Kore'nin yakın müttefiki Çin'e yaptığı seyahatlerde de tren yolculuğunu tercih ediyordu. Kim, Trump'la Singapur'daki görüşmesine ise Çin'den kiralanan bir uçakla gitmişti.

DW,dpa,rtr,AFP,AP/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe