Kim'den ikinci Trump görüşmesi için talimat

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği ikinci zirvenin hazırlıkları için talimat verdi.
Kuzey Kore devlet medyasının haberine göre, Devlet Başkanı Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği zirve için hazırlıklara başlanması talimatı verdi. Trump'tan özel bir mektup alan Kim bu durumdan “büyük bir memnuniyet duyduğunu” söyledi.
Kim, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda kendisiyle bir kez daha buluşmak için gösterdiği "olağanüstü kararlılık” nedeniyle de Trump'ı övdü.
Trump ile Kim'in şubat ayı sonunda bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmeye ev sahipliği yapacak ülke henüz belli değil. Seçenekler arasında Vietnam'ın da bulunduğu kaydediliyor.
Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da görüşmüştü. Kim, bu zirvede, ülkesindeki tüm nükleer silahları imha etme sözü vermişti. Ancak Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini nasıl ortadan kaldıracağına ve ABD'nin bunun karşılığında ne önerdiğine dair şartlar konusunda taraflardan somut bir taahhüt gelmemişti.
DW,dpa,AP/CÖ,EC
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Kuzey Kore lideri Kim, resmi ziyaret için son bir yılda dördüncü kez Çin'e gitti. Ziyaretin, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni bir zirveye hazırlığı gündeme getirebileceğine dikkat çekiliyor. (08.01.2019)
Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a gönderdiği mektupta, 2019 yılında daha "sık" görüşmeyi istediğini dile getirdi. Kim ayrıca 2018'de Moon'u Seul'da ziyaret etmediği için "üzgün" olduğunu belirtti. (30.12.2018)
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında devam eden görüşmelerde iki ülke arasındaki kara ve demiryolu hatlarının bağlanması konusunda uzlaşıldı. (15.10.2018)