 Kim′den ikinci Trump görüşmesi için talimat | DÜNYA | DW | 24.01.2019

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DÜNYA

Kim'den ikinci Trump görüşmesi için talimat

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği ikinci zirvenin hazırlıkları için talimat verdi.

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ve ABD Başkanı Trump

Kuzey Kore devlet medyasının haberine göre, Devlet Başkanı Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği zirve için hazırlıklara başlanması talimatı verdi. Trump'tan özel bir mektup alan Kim bu durumdan “büyük bir memnuniyet duyduğunu” söyledi.

Kim, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda kendisiyle bir kez daha buluşmak için gösterdiği "olağanüstü kararlılık” nedeniyle de Trump'ı övdü.

Trump ile Kim'in şubat ayı sonunda bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmeye ev sahipliği yapacak ülke henüz belli değil. Seçenekler arasında Vietnam'ın da bulunduğu kaydediliyor.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da görüşmüştü. Kim, bu zirvede, ülkesindeki tüm nükleer silahları imha etme sözü vermişti. Ancak Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini nasıl ortadan kaldıracağına ve ABD'nin bunun karşılığında ne önerdiğine dair şartlar konusunda taraflardan somut bir taahhüt gelmemişti.

DW,dpa,AP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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